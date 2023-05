Facundo Torres Lima: "En Córdoba no hay grietas"

(SN, Alta Gracia) "No me voy a tomar licencia en el Ministerio de Empleo por el momento porque la campana no me está absorbiendo mucho mi tiempo ni mis horarios de trabajo", explicó Facundo Torres Lima, entrevistado por Jorge Conalbi Anzorena en la edición de este viernes de "2023 Travesía Electoral" (Vienes de 9 a 13 por la Siempre Radio 93·3 FM)

El ministro de Empleo y Promoción Profesional sostuvo Hacemos Unidos Por Córdoba "día a día suma más referentes de otros sectores políticos".

"La única verdad es la realidad. Lo que digan los candidatos de otras fuerzas políticas, incluso Rodrigo De Loredo en relación a si somos o no kirchneristas, está orientado exclusivamente a una cuestión electoralista. En la realidad no hay nada que muestre que ni (Martín) Llaryora o ningún dirigente de nuestro espacio tenga acercamiento ni con La Cámpora ni con el kirchnerismo", remarcó el candidato a Legislador Departamental.

"Para muestra basta un botón", agregó: "el presidente de la UCR del Departamento Santa María y el único intendente que tenía el radicalismo es Nelson Luján y hoy está en nuestra coalición. Esto se replica en los 26 circuitos departamentos que tiene la provincia y en Córdoba capital. También el presidente del Comupro, Marcelo Bustos presenta su candidatura dentro de Hacemos Unidos por Córdoba. Entonces del otro lado sólo hay discursos electorales, nosotros somos la realidad de cada lugar de Córdoba", remató.

Al ser consultado sobre si considera una "amenaza" el trabajo territorial del actual legislador Walter Saieg tratando de quitarle votos y de algunos intendentes que se quedaron con las ganas de participar en alguna lista sábana, Torres Lima dijo que no lo toma "de esa manera. El 26 de junio estaremos charlando para ver si tenías o no razón. El que determina el resultado es el voto de la gente. Hoy lo que digan los políticos para denostar o atacar tiene un claro direccionamiento en la campaña. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice. A Walter Saieg lo respeto mucho como dirigente. Con él también trabajé y tengo una mirada totalmente distinta de hacer política y por eso hemos tomado caminos distintos. Después de eso hubo cinco elecciones donde trabajó en contra de nosotros. La gente que nos sigue acompañando sabe que Walter Saieg no es parte de este proyecto. Le saco el morbo a la cuestión, le saco lo prohibido del tema. Cada uno trabaja desde el lugar que se sienta cómodo y eso es legítimo", aclaró.

Entre otros puntos, Torres Lima dijo que se siente muy optimista confiando en un resultado favorable que llevará a Martín Llaryora a la gobernación de Córdoba y que también se siente muy preparado para legislar para el departamento y para el proyecto.

Mirá la entrevista completa: