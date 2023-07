Nota del día: ¿Alta Gracia se adapta a la nueva ley de celiaquía?

(SN, Alta Gracia) En abril de 2023 Se aprobó la reglamentación de la Ley de Celiaquía Nº 26.588 que plantea la incorporación de la obligatoriedad de ofrecimiento de menús libres de gluten en diferentes instituciones y establecimientos y amplía la identificación de los medicamentos, en función del contenido o ausencia de gluten.

La normativa declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión, acceso a alimentos y medicamentos libres de gluten.

Quien fue una de las pioneras en la elaboración de la ley de celiaquía entre el 2007 y 2016, Shela Estévez contó a Sumario Noticias que "La novedad de esta reglamentación de los medicamentos tienen que decir si contiene o no gluten. Creo que los laboratorios están en condiciones de hacerlo a diferencia de las empresas gastronómicas, sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos. Cuando se habla de alimentos libres de gluten no es sólo el alimento en sí, sino el cuidado de todo el proceso productivo de la materia prima".

En este sentido, destacó que la dieta de un celíaco es muy rigurosa y los espacios en donde se prepara un plato no debe estar en contacto con nada que tenga glúten por más mínimo que fuese. "Creo que es muy importante la capacitación al personal gastronómico y, sobre todo, la reglamentación por parte de cada municipio".

Celiaquía en Córdoba

El diagnóstico se realiza, en primera instancia, a través de un análisis de sangre, mediante el cual se miden anticuerpos específicos y que permite acercarse al diagnóstico. Este resultado debe ser confirmado a través de una biopsia de intestino (mediante una endoscopía).

En Córdoba, los hospitales de referencia para acceder al diagnóstico son el hospital Córdoba, Misericordia, San Roque y hospital de Niños de la Santísima Trinidad en capital, y en el interior, en los hospitales provinciales de Río Cuarto, San Francisco y Villa Caeiro.

Además, se cuenta con el Programa provincial de Asistencia y Apoyo a Personas con Celiaquía e Intolerancias Alimentarias Permanentes, que integran los ministerios de Salud; de Industria, Comercio y Minería y de Desarrollo Social, que tiene como objetivo promover los derechos de la Ley 26.588, facilitar el diagnóstico y difundir los derechos de las personas con celiaquía. Así como también, realizar un control de calidad y seguridad de los alimentos, y promover la formación de equipos de salud para el tratamiento interdisciplinario.

Actualmente, no existen medicamentos para tratar la enfermedad celíaca. El único tratamiento efectivo consiste en realizar una dieta estricta libre de trigo, avena, cebada y centeno, y todo alimento que lo contenga, y deberá mantenerse de por vida.

¿En Alta Gracia cómo estamos?

En julio de 2012 el exconcejal Leandro Morer presentó un proyecto para destinado a vecinos y visitantes a través del cual proponía instalar a Alta Gracia como “ciudad amigable” y destino turístico para quienes padecen esta enfermedad. Fundamentalmente, con la ordenanza se pretendía “garantizar, facilitar y fomentar el acceso a productos alimenticios libres de gluten a todos los visitantes y vecinos celíacos.

En este sentido se proponía la obligatoriedad para los bares y restaurantes de contar con una carta de menúes libres de gluten, además de la capacitación al personal en la manipulación de alimentos.

La iniciativa tuvo una amplia aceptación. Sin embargo, la implementación no fue de la mano con la premura de quienes no sólo debían - y deben- abonar el doble de dinero para los alimentos libres de TACC sino además no poder asistir a un bar con alguna alternativa para quienes tienen esta condición de salud que no sea un poco de ensalada.

Consultado sobre cómo la municipalidad de Alta Gracia aborda esta situación, Daniel Ledesma. Director de Salud indicó a Sumario Noticias que "Las instituciones, los establecimientos gastronómicos se ven obligados a tener o realizar las adecuaciones necesarias para ofrecer al cliente celiaco no tan solo una amplia variedad de alimentos sino también libres de contaminación. A partir de la modificación de la ley tienen un años para adecuarse. En Alta Gracia hay un alto porcentaje de personas con celiaquía, por lo que se puede apreciar desde la atención primaria".

"Desde el área siempre estamos haciendo charlas, talleres dirigidos a las personas que tenemos empadronados que padecen esta condición las cuales también recibien una tarjeta social para la compra de alimentos libres de gluten", dijo el funcionario.

- Cuál es el procedimiento sanitarios a la hora del diagnóstico?

- El procedimiento que llevamos a cabo cuando una persona llega al dispensario con la duda de padecer esta enfermedad, es atenderlo con un médico clínico o gastroenterólogo para que haga el pedido de análisis. Si los mismos dan positivo se deriva al paciente a realizarse la biopsa del duodeno (intestino delgado) para el diagnóstico correcto de la celiaquía. Luego para el tratamiento, la nutriciónista del dispensario lo ve una vez al mes y luego cada 3 o 6 meses para darle las recomendaciones correctas con respecto a la alimentación y cuidados libres del gluten. Más allá del trabajo que se lleva individualmente también se trabaja de forma grupal en los talleres. Si es necesario se trabaja interdisciplinariamente con el medico clínico o gastroentrelogo, nutriciónista y psicólogo y el área de de laboratorio.