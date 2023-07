(Télam; por Juan Martín Porto) A tres semanas de las PASO, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa encara el momento definitorio de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras continúa con su campaña basada en recorridas en fábricas y charlas con trabajadores y jubilados, tanto en el conurbano como en las provincias.

Massa concentrará sus esfuerzos en los 21 días que restan para las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto en instalar a UxP como la fuerza de la "producción y el trabajo" frente al modelo de "especulación" propuesto por Juntos por el Cambio (JxC).

En la semana entrante el ministro-candidato tiene previstos viajes a Santiago del Estero y Catamarca, además de la continuidad de sus reuniones 'de proximidad' con trabajadores, familias y jubilados en distintos puntos del país, que es una de las improntas de su campaña, indicaron a Télam fuentes partidarias.

El titular de Hacienda sigue adelante con una agenda atravesada en lo inmediato por la tensión propia del tramo definitorio en la renegociación con el Fondo, con tratativas que se aceleran ante el inminente inicio de las vacaciones del hemisferio norte en las que los organismos multilaterales interrumpen toda actividad.

Desde su doble condición de titular del Ministerio de Economía y postulante a la Presidencia, la prioridad de Massa por estas horas está puesta en el diseño final y anuncio de nuevas medidas para fortalecer las reservas del BCRA, una cuestión clave para sostener la estabilidad cambiaria y, con ella, otras variables económicas.

La prolongada renegociación con el organismo presidido por Kristalina Georgieva no impidió que el postulante reconociera públicamente el rol perjudicial del FMI para la Argentina y lo incorporara como un tópico reiterado de sus discursos: "El Fondo es un problema con el que vamos a tener que convivir hasta que tengamos la posibilidad de ser un país soberano", dijo días atrás en un acto en Quilmes.

Para el último tramo de cara a las PASO, UxP viene aceitando los resortes de su campaña: a fines de la semana pasada estrenó su nuevo búnker electoral en la calle Bartolomé Mitre 363, seis pisos en pleno microcentro porteño, a 100 metros de la Plaza de Mayo, donde ya se trabaja para unificar el discurso del oficialismo, que hasta estos días estuvo más vinculado a los anuncios de gestión que al tono proselitista.

Con ese objetivo, el especialista en campañas y comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí -consultor reconocido en España y América latina que asesoró al PJ en las elecciones de 2019 y en 2021- se consolidó como una de las voces que aporta ideas al precandidato, sobre todo en la definición de una narrativa propia que lo acompañe en el desafío de enfrentar las dificultades de la economía y la recreación de una esperanza para 2023.

En este esquema, una clave del discurso que irá desplegando Massa a medida que se acerque el momento de las urnas está contenida en una de las frases que pronunció el viernes al encabezar un acto en el Parque Industrial y Tecnológico de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

"Lo que viene es mejor que lo que se va y siempre es mejor ir para adelante que volver para atrás", remarcó allí el ministro, para fortalecer un rasgo propio que lo diferencie de otras experiencias y liderazgos, pero también para contraponer los dos modelos en pugna: el de la "producción y el trabajo", representado por UxP, frente al modelo de "especulación", propuesto por la oposición.

"Estamos seguros que hay dos países. Uno es el de la producción, el trabajo y la educación de calidad. En ese creemos nosotros. El otro es el de la especulación financiera, el endeudamiento. Es el que proponen los que quieren una Argentina desindustrializada y que exporte materias primas", señaló Massa en Florencio Varela, acompañado por el gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, más el intendente local, Andrés Watson.

Allí, el ministro también enfatizó que se deben "mejorar los ingresos de los trabajadores", un concepto sobre el que abundó el miércoles pasado al compartir un encuentro con los popes de la CGT en el Salón Felipe Vallese de la sede cegetista.

La central obrera, en tanto, prepara un acto en el estadio Malvinas Argentinas el 8 de agosto, con la intención de respaldar la precandidatura presidencial de Massa.

En el acto con la CGT, acompañado por su ladero en la fórmula, Agustín Rossi, Massa -quien en la interna enfrentará al otro precandidato del oficialismo, Juan Grabois- aseveró que "el primer desafío" en caso de llegar a la Casa Rosada será "defender el salario en la puja distributiva y alcanzar otra vez el 50 por ciento que alguna vez tuvieron los trabajadores".

Con el perfil hiperactivo que lo caracteriza y le reconocen propios y no tanto, el precandidato terminó una semana en la que alternó la gestión con actividades electorales, en las que volvió a hablar de las "restricciones" que generó "el ancla que representa la deuda con el FMI" heredada del gobierno de Mauricio Macri, y criticó las propuestas "de ajuste" y de "eliminación de subsidios" que plantean distintos dirigentes de JxC.

Massa, además, volvió a compartir escenario con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto por los 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado, participó de la entrega de 500 viviendas en Entre Ríos, hizo distintos anuncios, se reunió y obtuvo el apoyo de la cúpula de la CGT y emprendió un raid por el conurbano, donde se mostró con buena parte de dirigentes enrolados en el kirchnerismo puro.

En el acto del lunes pasado junto a Cristina Kirchner, en el que se inauguró un simulador de vuelo de Aerolíneas, ambos defendieron el rol del Estado y la Vicepresidenta reclamó al FMI y a EEUU que se hagan cargo de sus propios "desmanejos" al haberle otorgado al gobierno de Macri el mayor crédito dado por el organismo en toda su historia.

En los tramos claves de las tratativas con el FMI, el presidente Alberto Fernández mantuvo el viernes un diálogo telefónico con Georgieva, según reveló el mandatario en una entrevista radial, en la que afirmó que el Gobierno está "trabajando a todo vapor tratando de alcanzar un acuerdo".

"Hoy a la mañana hablé con Kristalina (por Georgieva), cambiamos algunas ideas y espero que podamos avanzar", dijo el Presidente a Radio 10, y aseguró que el postulante y ministro de Economía está "enfrentando la negociación con seriedad y un equipo sólido".

"Estamos negociando. Todas las negociaciones con el Fondo son difíciles cuando uno busca preservar sus decisiones propias. Confío en que vamos a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios y podamos seguir adelante", dijo Fernández.

Tras haber compartido el acto junto a la Vicepresidenta, Massa, centró el martes -último día antes de que empezara a regir la restricción para los actos de gestión que puedan incidir en la captación del voto- una serie de actividades en Merlo y Quilmes, donde recibió apoyo camporista.

Allí se mostró con Kicillof; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro del Interior y jefe de campaña de UxP, Eduardo 'Wado' de Pedro, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.

"Hay que pagarle al FMI para que la Argentina sea soberana", insistió Massa durante la inauguración de la Ciudad de los Deportes de Solano, y advirtió que a la hora de negociar con el organismo "hay cosas que no se pueden resignar",

Antes, Mendoza había convocado a votar a Massa para "conducir el destino" del país porque "nuestro pueblo no se va a arrodillar ante el altar del ajuste que nos pide el FMI".

El mismo clima de guiños hacia el ministro se vivió horas después, durante la inauguración en Quilmes, junto Kicillof y Raverta, de una nueva sede de la Anses.

Horas antes, el ministro-candidato había compartido otro acto junto al gobernador bonaerense en Merlo para la entrega de patrulleros y la presentación de la base de la Fuerza Barrial de Aproximación.

Para esa ocasión, Massa eligió un discurso centrado en la seguridad -un tópico con impacto en el electorado bonaerense y caballito de batalla de sus oponentes de JxC- y reclamó a fiscales y jueces de garantía "no hacerse los distraídos" en la lucha contra la inseguridad.

"Salud y seguridad son todo, porque en definitiva son la vida. Cuando no tenemos salud, cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo, no tenemos nada, no hay plata, no hay trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo", remarcó el precandidato en compañía de Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el exintendente de Merlo y titular del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez.

También, con el mismo espíritu que mostró el viernes en Florencio Varela, convocó al electorado a respaldar en las urnas a UxP porque, prometió, "lo que viene es mucho mejor".

"Vayan a buscar a los que en algún momento se desilusionaron, díganles que nos costó, que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que pedimos disculpas. Pero tenemos la valentía para encarar lo que viene, porque es con la unión de los argentinos", pidió Massa a la militancia durante el acto en Merlo.