(SN; Alta Gracia) El pasado viernes en los estudios de Siempre Radio 93.3 estuvieron Juan Pablo Ruarte y Verónica Sueldo, candidatos a Intendente y Vice de Alta Gracia por Encuentro Vecinal Córdoba, quienes dialogaron con Travesía Electoral acerca de los comicios que se avecinan y su participación en las elecciones del próximo 17 de septiembre en la ciudad.

Primeramente, desde Travesía Electoral se les consultó por la posibilidad concreta de acompañar a la UCR en las elecciones municipales de Alta Gracia. Ante esto, Ruarte destacó el espacio de diálogo generado con referentes como Amalia Vagni, Gustavo Rossi, Marisa Carrillo y Lucía Allende, pero consideraron que no era el momento para conformar una alianza. “Empezaron tarde las negociaciones, esto lo decidimos en mayoría y con la participación de todos, porque vino nuestro referente Aurelio García Elorrio, con quien también lo hablamos”.

Ante esta no alianza con el radicalismo y la división de la oposición, Ruarte dijo: “Cada uno hace sus lecturas, si no sos funcional a uno, sos funcional a otro. Nosotros no actuamos pensando en otro partido”.

Desde Travesía Electoral, Jorge Conalbi les consultó sobre el poder de negociación que tiene Encuentro Vecinal con fuerzas políticas mayoritarias en la provincia, y la decisión de participar con lista propia en los comicios. “Desde Encuentro Vecinal es la tercera vez que nos presentamos y tenemos nuestros votos”, fue la respuesta de Ruarte.

Por su parte, Verónica Sueldo también se refirió a la negativa de sumarse al radicalismo: “A nosotros nos interesaba hacer un proyecto de ciudad con más tiempo y con más fuerza”, dijo y agregó que “hubiese sido estratégico para nuestra ciudad si hacíamos un frente conjunto con todos los partidos de la oposición”.

Mirada de ciudad

El candidato a intendente Juan Pablo Ruarte afirmó que se encuentran recorriendo los barrios y sus propuestas giran en torno a la inseguridad, la salud y el medioambiente. “Estamos muy cerca de lograr un concejal y ser un factor real de control como oposición. Somos un espacio que queremos innovar en nuestra ciudad”, dijo.

La candidata a vice-intendenta Verónica Sueldo cerró su participación en el programa contando su propuesta del polo tecnológico para la ciudad. “Entendemos que en el parque industrial no hay una proyección de industria realmente y consideramos que es un espacio propicio para desarrollar un polo tecnológico relacionado con las escuelas y que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otras localidades y desarrollen su potencial en nuestra ciudad, trabajando para Argentina y para el mundo”.