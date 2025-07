(SN; con información de La Nueva Mañana) Luego de la maratónica sesión del Senado en la que marcó un duro revés para el Gobierno, con crtícicas internas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a su vez se despachó contra el presidente Javier Milei, el propio mandatario compartió en redes sociales una cantidad de mensajes ofensivos hacia su compañera de fórmula.

El Presidente se valió de mensajes escritos por otros para expresar su postura, apuntó contra Villarruel y reavivó las acusaciones de traición. Compartió publicaciones en X de Santiago Oría, su cineasta de campaña, hasta artículos de medios afines a los libertarios como La Derecha Diario.

En el entorno del Presidente aseguran que "ya no hay relación alguna con la vicepresidenta", pero que no temen que ella haga algo "en el corto plazo", publicó Página 12.

Uno de los mensajes más fuertes que compartió Milei contra Villarruel fue el de Oría. "Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos", escribió el cineasta que adjuntó en su mensaje una descripción de cuánto gasta la SIDE y cuánto se gasta en viajes presidenciales donde la conclusión era que la suma de ambos igual no alcanzaría para cubrir los gastos que se generarán si entran en vigencia las leyes aprobadas el jueves pasado que otorgan aumentos a las jubilaciones y declaran la emergencia en Discapacidad, informó LNM.

La sugerencia de recortar fondos de la SIDE y disminuir los viajes presidenciales había salido de la vicepresidenta. Villarruel no hizo una publicación nueva para cruzar al mandatario sino que, como en otras oportunidades, lo hizo contestando mensajes a quienes la critican en Instagram. Uno de los cuestionamientos era por haber abierto la sesión y dar lugar para que se vote la moratoria previsional. "¿Vos querés romper el equilibrio fiscal?", le recriminó un usuario días atrás.

"Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos.Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", le respondió la vice al usuario con un dardo directo a Milei. Fue horas después de el Presidente la acusara de traidora.

El Presidente también compartió este domingo la reflexión del autor liberal Federico Domínguez, quien remarcó en su publicación contra Villarruel: "Estás en contra de que el presidente viaje para posicionar a Argentina en el mundo, conseguir financiamiento barato y cerrar acuerdos comerciales. OK. Estás en contra de que la SIDE tenga equipamiento para combatir el terrorismo y el narcotráfico. OK. Pero decir que con esa plata se puede aumentar a los jubilados es agarrar la calculadora al revés".

"Villarruel no solo traiciona a Milei, también abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal. 'Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo', dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal", escribió.

Más tarde llegó el turno de compartir un artículo de La Derecha Diario donde se sostiene: "La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal".

Le siguió otra crónica, pero de PanAm Post y titulada "El nuevo error de cálculo de la populista Victoria Villarruel". Varios otros posteos similares aparecieron en la cuenta de X presidencial, la gran mayoría, con foco crítico sobre quien él eligió para acompañarlo al frente del Gobierno.

Tras la sesión del Senado donde se aprobraron proyectos que van en contra del equilibrio fiscal que defiende la gestión mileista, la ministra de Seguridad fue una de las que más fuerte salió a cuestionar a Villarruel el pasado jueves por presidir por momentos la sesión que había convocado la oposición.

Luego el Presidente compartió un video donde el periodista de espectáculos Marcelo Polino criticaba a los senadores por sus abultados sueldos. Villarruel es la titular de la Cámara alta.

El fuego cruzado entre Milei y Villarruel, se da a través de las redes sociales sin mensajes directos, pero evidencian la fractura de la fórmula que los llevó a la conducción del país.