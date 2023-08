Caso Bruno Bressan: "No hubo abandono de persona"

(SN; Alta Gracia) Hace once días se produjo el siniestro vial que acabó con la vida de Bruno Bressan. El conductor de la moto, Agustín Duran Santutur es el único imputado en la causa. Se lo acusa por homicidio culposo y fue trasladado al penal de la UCA. Aún no fue citado a declarar. Su abogado, Fernando Gabriel Mansilla espera que la fecha de la indagatoria se fije pronto.

No paraba de llorar

Agustín se encuentra “consternado”. "Está muy triste no sólo por la imputación sino porque se le murió un amigo". “Tenía muy buena relación con Bruno y su familia”, dijo el letrado. "En las primeras entrevistas no pudieron hablar del hecho porque no paraba de llorar", agregó y aseguró que en las entrevistas siguientes Agustín pudo expresar su versión.

Mansilla desmintió las versiones que circulaban acerca del abandono de persona: “Para que haya abandono tiene que haber un acto de voluntariedad, circunstancia que no pasó”.

Camioneta de la municipalidad

En los últimos días trascendió que una camioneta de la Municipalidad estuvo involucrada en el accidente. El abogado solicitó una serie de medidas probatorias para determinar la propiedad y el dominio de la camioneta.

Una de las medidas fue la revisión de las cámaras de seguridad y el secuestro del registro fílmico del lugar. Recordemos que el accidente se produjo en la Av. Libertador a la altura del monumento a San Martín. Esa zona es muy transitada y por lo tanto tiene muchas cámaras de seguridad. Fernando Mansilla sostiene que si se confirma lo de la camioneta, independientemente de quien sea, la situación de su cliente cambiaría.

Al tratarse de una causa compleja que investiga la muerte de una persona, las medidas probatorias y la investigación “no se dan de un día para el otro”. Sin embargo el abogado se mostró en condiciones de asegurar que están prontos a tener una fecha para la declaración indagatoria.

La familia de Bruno busca testigos

La familia comenzó la semana pasada a buscar testigos mediante redes sociales. Solitan que quien haya visto o sepa algo del accidente que se comunique.