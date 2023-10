(SN; con información de Télam) Este domingo pasado el mediodía, La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló hoy que espera "un país más sensato" después del 10 de diciembre, en el cual "todos los que tengan responsabilidades adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en cuestiones básicas", aseguró que seguirá en política a pesar de no ser candidata y destacó: "No quise fueros en 2015 y no los quiero ahora".

Tras votar en el Colegio 7 Julio Ladvocat Don Bosco, de Río Gallegos, Cristina dijo haber emitido su voto "con muchas expectativas" y anticipó que se quedará en esa ciudad y volverá a la ciudad de Buenos Aires mañana, al igual que sucedió en las PASO.

Al ser consultada sobre si seguirá en política tras las elecciones, la vicepresidenta respondió en forma contundente que "hay una costumbre (de que sólo se continúa militando) si se está en la boleta".

"Yo terminé en 2015 y no quise fueros, tampoco los quiero ahora. Desacostumbrémonos que con un cargo sólo se puede hacer política y menos en el peronismo. Voy a vivir, trabajar y militar", aseveró Cristina, al poner de relieve que la concurrencia a votar "es una experiencia muy importante sobre todo por el aniversario de los 40 años de democracia".

Asimismo, y ante otra consulta, la vicepresidenta dijo que después del 10 de diciembre espera "un país más sensato, donde todos los que tengan responsabilidades de todo tipo, sociales, políticas, adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, como el fenómeno inflacionario que nos ha causado el acuerdo con el FMI".

"Estamos a tiempo porque es necesario rediscutir ese acuerdo. Creo con mucha esperanza que haya sensatez", afirmó Fernández de Kirchner y dijo que si bien "existen diferencias con funcionarios de este gobierno, en un país de carácter presidencialista siempre el que decide es el presidente", al recordar que su cargo es como titular del Senado.

La vicepresidenta recordó además que terminó su mandato como jefa de Estado en 2015 y "no estaba en ninguna boleta, no quise fueros y tampoco los quiero ahora".

"Desacostumbrémonos a pensar que solamente en una boleta, con un cargo se puede hacer política, que tenés que ser o diputado o senador, gobernador, presidente o vicepresidente para hacer política. No chicos y mucho menos en el peronismo", resaltó.

La vicepresidenta indicó que votó en el colegio donde los hizo el expresidente Néstor Kirchner, y contó que antes de cumplir con su deber cívico habló con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien hoy cumple años.

"Espero para mañana un país más sensato, un país donde todos los que tienen responsabilidades institucionales, sindicales, de todo tipo, sociales, empresariales, adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas", reflexionó.

Para Cristina Kirchner ,"la situación a partir del endeudamiento del año 2018 con el FMI" generó inconvenientes y evaluó que "se va a necesitar mucho acuerdo para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda de más de 45.000 millones" de dólares con el organismo de financiero internacional.