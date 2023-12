Mariela Auer: "Las medidas van a repercutir en nuestros comercios"

(SN, Alta Gracia) La referente del Centro de Comercio de Alta Gracia analizó la situación del comercio local ante los anuncios del ministro Caputo en los últimos días.

"Desde que ganó Milei ya sabíamos lo que se venía porque siempre lo dijo. En los ultimos años nuestras Pymes han venido pasando situaciones difíciles en un marco inflacionario también. Estas últimas medidas económicas no dejan de preocuparnos. Por un lado como pymes la situación es compleja porque no somos formadores de precios, no tenemos injerencia ahí y sufrimos esta devaluación tan importante que hemos tenido. Estamos haciendo un relevamiento de cada rubro y nos va a llevar unos días", dijo Auer en diálogo con Siempre Radio 93.3

Por otra parte, analizó que quizá el turismo extranjero o el turismo que llega a la región en temporada pueda ayudar a impactar de manera positiva en los rubros donde más se mueve el visitante.

"Por el momento, estamos esperando también que se informen algunas medidas que sean positivas para nuestro sector pyme que generamos empleo genuino y somos el último eslabón de esta cadena", afirmó.