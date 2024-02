Interubano: quejas de usuarios por la espera para cargar tarjetas

(SN, Alta Gracia) María Amuchástegui, una vecina de Villa La Bolsa tuvo que venir a la terminal de Alta Gracia para cargar la tarjeta TIN y estuvo más de dos horas esperando ser atendida. "Había gente grande en la fila, ni un banquito, nada de atención a las cientos de personas que estaban en la terminal".

En diálogo con Siempre Radio 93.3 relató angustiada "están los chicos del boleto educativo, del boleto social, de la tarjeta. Es realmente vergonzozo. Además la empleada que me atendió cuando le dije por qué estaba sola y no ponían más gente, me respondió hasta de manera burlona. Sabés con qué sensación te vas de ahí?. De pobreza, un boleto impagable, cada vez somos más pobres y encima venir y que te destraten de esta manera. La cara de tristeza y angustia de los que estaban haciendo la fila no te la puedo describir", dijo.