Sigue de gira: Milei se reunirá con Bolsonaro

(SN; con información de C5N) Este sábado, el presidente Javier Milei viajará hacia Camboriú, Brasil, en el marco de otra gira privada. En medio de la tensión por su cruce con su par brasileño Lula da Silva, se espera que se reúna con Jair Bolsonaro de manera informal.

Al igual que ocurrió con Pedro Sánchez y España, no se esperan encuentros con funcionarios oficiales del país vecino. De hecho, el viaje está programado para ser una mera participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se espera que brinde un discurso.



Milei confluirá en el evento con otros líderes de la derecha como Jair Bolsonaro, el chileno José Antonio Kast y el mexicano Eduardo Verásategui.

Se trata de un nuevo viaje de índole privado para el jefe de Estado: si bien no está confirmado el encuentro con Bolsonaro de forma oficial por el Gobierno, el hijo del propio exmandatario brasileño lo dio por sentado en sus redes sociales.

Días atrás, el Gobierno le respondió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que su par argentino, Javier Milei, dijo "muchas estupideces" sobre su país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el libertario "no tiene nada de lo que arrepentirse".

"El Presidente va a estar allí, en el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, no hay mucho más para decir. Todo lo que Lula pretenda está dentro de sus deseos y se los respetamos, el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora", expresó el portavoz en conferencia de prensa tras ser consultado sobre el asunto.