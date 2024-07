Champaquí: 700 bomberos trabajando y 5000 hectáreas quemadas

(SN; Córdoba) La situación en el Cerro Champaquí sigue siendo crítica, con frentes de incendio activos y condiciones climáticas adversas que complican el trabajo de los bomberos. Roberto Skinner, vocero de los Bomberos Voluntarios de Córdoba, ofreció un panorama detallado sobre el estado actual y los esfuerzos desplegados para controlar el fuego.

El incendio, que comenzó hace varios días, ha movilizado a más de 660 bomberos, junto con personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y otros recursos logísticos. "Estamos trabajando con mucha tecnología, incluyendo sistemas satelitales y una buena comunicación", explicó Skinner. Además, se cuenta con el apoyo de aviones y helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la provincia.

"Es un incendio grande, el más grande del inicio de esta temporada, que se adelantó un mes porque el invierno empezó en otoño", señaló Skinner, destacando la dureza de las condiciones en las que operan los bomberos.

El control del incendio es especialmente desafiante debido a las condiciones climáticas actuales. "Tenemos dos enemigos: la temperatura y el viento, y un aliado: la humedad", indicó Skinner. Hoy, los fuertes vientos del noreste complican aún más el trabajo, aunque se espera que el fin de semana traiga lluvias y lloviznas que podrían ofrecer un alivio.

Lo más probable es que haya sido intencional

Sobre las posibles causas del incendio, Skinner mencionó que, aunque no se ha confirmado, es probable que sea intencional. "De cada diez incendios, nueve son intencionales. No creemos que este haya sido natural, pero aún no lo sabemos", expresó. La policía y la justicia están investigando para determinar si hubo mano humana detrás del desastre.

Skinner aprovechó para enviar un saludo y un reconocimiento a todos los bomberos que están trabajando en el lugar, destacando la dedicación y el esfuerzo que han mostrado. "Es un orgullo trabajar con estos bomberos de Alta Gracia", afirmó.

El pronóstico del tiempo, aunque adverso a corto plazo, ofrece una esperanza a largo plazo. "Esperamos que las condiciones climáticas cambien y sean favorables para poder extinguir este fuego desatado desde el domingo pasado", concluyó Skinner.

Con la colaboración y el esfuerzo continuo de los equipos de bomberos y los recursos desplegados, la esperanza es que pronto se logre controlar y finalmente extinguir el incendio en el Cerro Champaquí, mitigando el impacto en la comunidad y el medio ambiente.