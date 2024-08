Anisacate: a Contini se le están apagando las luces

(SN; Anisacate) En los últimos días, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, generó una ola de reacciones tras la publicación de un video en su cuenta de Instagram. En dicho video, Contini anunciaba la apertura de una sede partidaria de "Juntos por la Libertad", lo que sorprendió a varios actores políticos, incluyendo a Darío Cuffa, referente del partido "La Libertad Avanza" en el departamento de Santa María.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Contini (@nataliacontiniok)

“Hoy damos lo que puede verse como un pequeño paso ante los ojos de los burócratas, poderosos y la casta, pero sabemos que es un enorme paso hacia la fundación del país que la gente necesita. Hoy, Anisacate se convierte en el kilómetro cero de la convicción y la libertad”, expresó Contini en su inédita publicación.

Reacciones y Confusión

Darío Cuffa, referente local de La Libertad Avanza, expresó su sorpresa ante la falta de comunicación por parte de la intendenta. "Nos quedamos anonadados por la falta de comunicación. Nosotros somos La Libertad Avanza pura en el departamento de Santa María, y no hubo ningún tipo de contacto con nuestro referente en Anisacate ni conmigo", afirmó el libertario. Esta situación ha generado incertidumbre y especulaciones sobre las razones detrás de la decisión unilateral de Contini.

Cuffa recordó que, en las elecciones pasadas, Contini fue apoyada por el PRO, aunque posteriormente mostró su respaldo a la candidatura de Javier Milei. "El PRO colaboró en las elecciones, pero fue una colaboración para las elecciones de La Libertad Avanza, no del PRO", explicó, señalando que hubo confusiones y distanciamientos con otros referentes políticos como Ignacio Salas.

Por su parte, Salas, legislador provincial del PRO, le soltó la mano y la dejó a la deriva de sus actos al declarar lo siguiente: "Son hechos aislados que no trascienden su localidad. No hay nada cerrado para las alianzas, hay tiempo para eso. A nivel presidentes provinciales y departamentales no hay ningún tipo de alianza ni acuerdo. No nos comunicamos, ya que ella esta en todo su derecho de armar lo que considere en su circuito".

A pesar de las tensiones, Cuffa dejó abierta la posibilidad de diálogo con Contini para entender mejor su posición y los motivos de su reciente apuesta política. "Recibimos alineaciones de arriba y vamos a ver si no se contacta ella, nos contactamos nosotros para ver el porqué", indicó.

Bornoroni, presidente del bloque de diputados de LLA, también desconoció la operación de Contini y se desligó de una alianza con el PRO de cara al 2025 al sentenciar: “Desconocemos todo lo que no esté dentro de La Libertad Avanza”.

Cabe destacar que la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, también le soltó la mano en esta cruzada autodidacta ya que no estaba al tanto de que Contini se había saltado instancias de debate interno, incluso la biblioteca jurídica para la conformación de frentes electorales. Tampoco lo sabía el presidente del PRO, Oscar Agost Carreño, dirigentes del partido con los que Contini no estableció ningún tipo de diálogo según indica el portal Letra P.

La jugada de la joven intendenta en medio de las negociaciones por la conformación de frentes electorales para el 2025 parece haberla dejado mal parada en una semana en el que las buenas noticias para su gestión parecen ser escasas. La arriesgada maniobra política que uso para tapar el conflicto por la deuda millonaria con la cooperativa de luz parece haberle costado más caro aún.