CFK: "Las antorchas del odio han llegado a todos los niveles del poder"

(SN; con información NA) La ex presidenta Cristina Kirchner se manifestó hoy antes de declarar en el juicio por intento de magnicidio, al advertir que "las antorchas del odio llegaron a todos los niveles del poder".

La ex mandataria apeló a sus redes sociales para apuntar contra la Justicia Federal y compartir un video donde cuenta su versión de lo que ocurrió la noche en que atentaron contra su vida.

"Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022", expresó Fernández de Kirchner en redes sociales.

En esa línea, se preguntó: "¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py".

La ex mandataria acusó a "los medios de comunicación hegemónicos" de "invisibilizar" el proceso judicial y consideró que dirigen sus crónicas a "responsabilizar" del hecho a la "custodia" que ella misma tenía cuando era vicepresidenta.

"No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona", subrayó la ex jefa de Estado.

Por orto lado, volvió a cuestionar al Grupo Clarín: "Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ´La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá´, siempre pensé que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… "Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala".

El posteo de la ex mandataria estuvo acompañado de un video donde da cuenta su versión de lo ocurrido la noche que intentaron matarla.

En la pieza audiovisual de 2 minutos y 49 segundos de duración se presentan los hechos ocurridos la noche que atentaron contra la vida de Cristina Kirchner a través de una analogía entre los films noir y la causa por intento de magnicidio.

Durante el desarrollo del video, se sostiene que la jueza a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti, y su equipo "durmieron" la investigación y se advierte por la desaparición "misteriosa" de la memoria del celular del tirador, Fernando Sabag Montiel.

También se sugieren "complicidades financieras" entre Brenda Uliarte y "grupos violentos relacionados financieramente con empresas de la familia de un ex y futuro responsable de la economía argentina", en referencia al actual ministro de Economía, Luis Caputo.

La narración del audiovisual reitera además la denuncia de la ex mandataria contra un "diputado", por Gerardo Milman, "cercano a la ex y futura ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich".

"Fue escuchado en el café Casablanca diciendo: ´Cuando la maten, yo estoy en camino a la costa". La denuncia se esfumó en el aire", subraya el narrador sobre Milman.

El video concluye al afirmar que "en esta historia nada cierra", porque no "no es una película".

"En el cine, podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que podemos volver a nuestra vida cotidiana sanos y salvos", sostiene el narrador, y cierra: "La diferencia aquí es que no podemos apagar la pantalla. Las antorchas del odio han llegado a todos los niveles del poder. ¿Quién dio la orden de matar a Cristina?".

Fernández de Kirchner declarará este miércoles a las 9.30 en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos".

Tras la publicación de la ex mandataria, un grupo de 83 intendentes de la provincia de Buenos Aires hicieron pública una solicitada contra el "pacto de impunidad" en la causa.

"Queremos saber ¿quién mandó a matar a Cristina", manifestaron en un documento que lleva la firma de Julio Alak (La Plata), Julián Álvarez (Lanús), Juan Andreotti (San Fernando), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

También suscribieron Mario Ishii (José C. Paz), Mayra Mendoza (Quilmes), Juán José Mussi (Berazategui), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mario Secco (Ensenada) y Julio Zamora (Tigre), entre otros.