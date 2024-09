(SN; con información NA) El discurso del presidente Javier Milei para presentar el proyecto de Presupuesto 2025 en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados cosechó, como era previsible, elogios por parte del oficialismo y las fuerzas más afines, y duros cuestionamientos de la oposición.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, aseguró que le “gustó mucho” el mensaje del mandatario, y subrayó el énfasis en el “equilibrio fiscal” del presupuesto.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Carlos D'Alessandro, también valoró la apuesta de Milei por “bajar el déficit lo más que se pueda, conseguir el superávit fiscal, no emisión monetaria” con el objetivo de “bajar el impuesto a los argentinos y conseguir una posibilidad de un país verdaderamente viable donde los privados vengan a invertir”.

“Sin estas premisas nuestro Gobierno estaría vacío, así que el norte que trazamos durante la campaña lo seguimos sosteniendo, obvio con los palos en la rueda que tenemos diariamente”, continuó.

Sobre los cruces que el presidente protagonizó con la bancada kirchnerista, D'Alessandro lo atribuyó al “folclore de la política, así como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso explicar lo que sucedía con la economía después de haber dejado un país quebrado”.

“Entendemos que son parte de las chicanas políticas. Ahora, una es economista y la otra es una improvisada”, dijo al comparar a Milei con la jefa del kirchnnerismo.

El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, se quejó por la falta de precisiones en el discurso de Milei sobre el proyecto de Presupuesto.

“Me parece que vino a cumplir un objetivo comunicacional. Reconstruyó la polarización con el kirchnerismo. Hubo un cruce de chicanas. Está siendo muy ayudado por Cristina Kirchner en ese sentido. Y se ayudan mutuamente”, opinó el cordobés en declaraciones a Noticias Argentinas.

Por su parte, la vicepresidente del bloque radical, Karina Banfi, pidió que luego de esta apertura del debate del presupuesto vengan a la Cámara baja "todos los ministros, arrancando por (el titular de Economía, Luis) Caputo.

“Fue un discurso político muy parecido a los que venimos escuchando, como en la Asamblea Legislativa y el Pacto de Mayo. No habló del presupuesto. Que digan cuales son las prioridades”, reclamó la bonaerense en diálogo con NA.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, sostuvo que la presentación de Milei “se centró más en una visión personal de su gestión que en una explicación detallada sobre el contenido real del proyecto”.

“A partir de mañana, comenzaremos a trabajar en las comisiones, y esperamos que el ministro de Economía comparezca para intercambiar ideas en un diálogo constructivo”, dijo en línea con Banfi.

“Aunque el Congreso apoyó cambios, el Presidente parece no comprender que la sociedad no le otorgó un cheque en blanco”, aseguró Agost Carreño, y agregó: “Estamos comprometidos con el equilibrio fiscal, pero ese compromiso no es suficiente si no viene acompañado de un programa económico coherente y consistente”.