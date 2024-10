(SN; con información de NA) Este martes en la Cámara de Diputados se reanudó el plenario de comisiones que debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Esta nueva reunión previo al recinto se dio a horas de un nuevo paro general de transporte convocado por los principales gremios.

Se trata de un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, presididas por la radical mendocina Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert, respectivamente, donde deben exponer especialistas y sindicalistas.

El oficialismo pretende sancionar la iniciativa antes del 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias, pero para eso deberá acordar primero el texto definitivo del dictamen con los bloques dialoguistas. Existen tres iniciativas: una del Poder Ejecutivo, otra del legislador del PRO Hernán Lombardi y una tercera de Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (CC).

La CC y Encuentro Federal (EF) quieren que se tome como base el proyecto de López, que pone más condiciones para que el Gobierno avance con la venta de la empresa estatal. En cambio, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda rechazan de plano la privatización.

Antes de que expusieran los invitados, el diputado Diego Giuliano (UxP) planteó una cuestión de forma: su bloque sostiene que una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas no puede tratarse en este periodo legislativo porque el proyecto ya fue rechazado por una de las Cámaras durante el debate de la Ley Bases.

"Es una privatización a ciegas, sin ningún tipo de plan ni proyecto. No sabemos si la quieren privatizar, concesionar, quebrar o regalar, no sabemos bien a quién. Más que cielos abiertos, ustedes plantean cielos privados, y eso de ninguna manera significa una política aeronáutica", subrayó.

Este argumento fue rechazado por la diputada Silvana Giudici, del PRO. "La cuestión de fondo no es tal. Fueron deliberaciones previas, no llegó ese artículo al recinto, por lo tanto no tuvo tratamiento este año. No nos dejemos llevar por trampas o maniobras dilatorias que solo intentan retrasar el cambio", sostuvo.