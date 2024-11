Torres Lima: “Estoy acostumbrado a todo golpe bajo, pero hay un límite”

(SN; Alta Gracia) Este viernes, luego de que se viralizaron imágenes de panfletos con fuertes acusaciones anónimas en su contra, el propio presidente provisorio de la Legislatura y ex intendente de la ciudad, Facundo Torres Lima, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Gracia.

La “panfleteada” fue masiva y cubrió puntos y zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo la puerta de la escuela a la que concurre la hija del legislador, según expresó en declaraciones públicas.

Si bien se hicieron virales, los volantes anónimos que aparecieron esparcidos por las calles de la ciudad están redactados como si se tratara de una denuncia de una supuesta víctima en un caso de abuso sexual. “Mi hija no tiene por qué leer esa descalificación cuando no existe la más mínima denuncia, no de este año, de nunca hacia mí en una fiscalía”, dijo Torres Lima ante los periodistas.

Frente a los medios presentes en el momento de su llegada a la sede judicial de la ciudad, Torres Lima dijo: “Estoy acostumbrado, como político, a toda crítica y golpe bajo, pero hay un límite y es cuando se meten con mis hijas y la integridad de mi familia”.

La denuncia del funcionario es múltiple y contempla extorsión, calumnia y difamación en redes sociales, además de los panfletos que aparecieron esparcidos en diferentes sectores de la ciudad, de los cuales pidió al fiscal que se investigue este accionar.

Alejandro Peralta Ottonello es quien está a cargo y se aguardan precisiones al respecto. Cabe resaltar que Torres Lima mencionó en la denuncia a un hombre, quien hace tiempo estaría extorsionándolo a él, a su hermano el intendente Marcos Torres Lima y a su familia.