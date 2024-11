Alta Gracia: enfermo por apostar, un chico logró ayuda

(SN; Alta Gracia) Al principio, la situación resultaba casi imperceptible. Incluso, hasta confundía. M (identificación ficticia para un estudiante de esta ciudad) comenzó a evidenciar un comportamiento extraño. Sin embargo, al principio sus padres pensaron que se trataba de una de las características crisis de los adolescentes, quienes muchas veces suelen ensimismarse.

De pronto, M dejó de hacer cosas que le encantaban. Abandonó el fútbol, dejó de salir con los amigos que -hasta pocos meses antes- parecían su principal prioridad. Y las horas encerrado en su habitación se fueron haciendo cada vez más largas.

Fue cuando se encendieron las alertas y, tras mucho indagar y con la ayuda de profesionales que supieron abordar la situación, los padres de M recibieron el diagnóstico que venían intuyendo: "Es ludopatía juvenil", les dijeron.

A partir de ese momento, aunque con la obvia preocupación ante la revelación, el camino se hizo más claro y comenzó un tratamiento que seguramente llevará muchos años frente a una amenaza que quizá nunca desaparezca como riesgo, pero que podrá ser controlada.

Aunque no hay datos concretos ni estudios sobre la ludopatía juvenil en Alta Gracia, sí existen relevamientos a nivel nacional.

En mayo pasado, la consultora Opina Argentina publicó un informa dando cuenta de que el 100% de los adolescentes sabe de las apuestas y que tres de cada diez personas en nuestro país conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía.

Ludopatía adolescente; el informe de Filo News.

El estudio -que abarcó mil casos- reveló que el 9% de los encuestados reconoce que realiza apuestas online. En ese sentido, aseguran que la preocupación tiene el foco en los jóvenes porque la cifra de participación en este tipo de transacciones es casi el doble que la media, al alcanzar el 16%.

Tras la difusión de ese informe, el opositor Bloque Alta Gracia Crece presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que incluyó la creación de un Programa Municipal de Prevención del Juego y Apuestas Online en menores de edad, con el objetivo de informar, difundir y proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos. Las acciones propuestas abarcaron la vinculación con redes de asistencia, la elaboración de material informativo, la realización de charlas y talleres en escuelas y centros deportivos, y la prohibición de páginas de apuestas en redes Wi-Fi de escuelas públicas.

Alma Mondaini, concejala oficialista. (Foto: Jorge Conalbi Anzorena / SN)

Semanas atrás, la concejala oficialista Alma Mondaini presentó una iniciativa similar. Ambas están en tratamiento en la Comisión de Salud del cuerpo legislativo: "muchas veces la mamá de un hijo adolescente cre que está jugando con el teléfono, en redes sociales o está dentro de su normalidad...y realmente no sabés si está en un juego de apuestas o no. Y el acceso a las billeteras virtuales y demás les permite tener por ahí unos pesos para poder apostar", explicó Mondaini.

Misterio en el aula

Docentes consultados por SN indicaron que resulta casi imposible detectar la ludopatía entre sus alumnos, ya que -excepto en algunos pocos establecimientos privados- los alumnos usar permanentemente sus dispositivos móviles, incluso durante las clases.

"No hay forma de saber qué están haciendo con el teléfono", apuntó una experimentada profesora de un prestigioso colegio público de la ciudad, quien añadió otro dato preocupante: "lo que sí resulta evidente es la dependencia de los chicos al teléfono. Muchos de ellos no pueden resistirse a estar chequeando la pantalla. He llegado a prometerle a un alumno que le pondría un 10 si lograba no mirar el teléfono durante una clase completa... y faltando 20 ó 15 minutos se resigna a perderse el 10 con tal de mirar la pantalla".