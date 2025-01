Córdoba: comenzó el juicio por la muerte de bebés en el Neonatal

(SN; Córdoba) Este lunes en el edificio de Tribunales II de la ciudad de Córdoba comenzó el juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal y el intento de asesinato de otros ocho que sobrevivieron en 2022. La principal imputada es la enfermera Brenda Agüero y diferentes funcionarios, entre los que se encuentra el ex ministro de Salud, Diego Cardozo.

En su alegato, la fiscal de Cámara, Mercedes Ballestrini definió lo ocurrido como “horror infantil” y “ola de asesinatos” frente a jurados populares.

Ballestrini apuntó como responsable de los ataques a Agüero, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso. “Traemos a juicio el asesinato de cinco bebés y ocho intentos de asesinatos”, dijo y aseguró que acreditarán “que hubo una ola de asesinatos de recién nacidos que destruyó familias y conmocionó a la sociedad cordobesa”.

“No es una película, es una historia real de terror y horror porque eran bebés sanos. Vamos a acreditar que la licenciada Brenda Agüero cometió 13 ataques a bebés sanos”, agregó. La Fiscal insistió en el reclamo de justicia por los cinco bebés fallecidos y mencionó sus nombres: Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody Luz. Además, nombró a los ocho sobrevivientes como “nuestros milagros”: Uma, Francesca, Luna, Isabella, Gino, Junior, Melody, Delfina.

Por otra parte, Ballestrini remarcó la responsabilidad de los ex funcionarios en esta causa. "Lo más grave de todo esto es que impidieron la pronta actuación de la Justicia. No hicieron lo que tenían que hacer. Si hubieran denunciado esto, no hubiera habido muertes o descompensaciones que están siendo objeto de este juicio".

En la previa de la audiencia, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, imputado por encubrimiento, dijo ante los medios que es "inocente" y que quiere "que se sepa toda la verdad". Por su parte, la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada, rompió en llanto minutos antes del inicio de la audiencia. En total, son nueve imputados y se espera que el proceso se extienda hasta junio. Entre ellos se encuentra la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública. Cardozo también enfrenta cargos por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.