(SN; con información de NA) La interna en el Gobierno Nacional no es ninguna novedad, sobre todo si hablamos de Victoria Villarruel y Javier Milei, vicepresidenta y presidente no solo que no ocultan sus diferencias sino que las hacen públicas. Luego de lo que fue el cruce por la red social X, en la cual Villarruel alertó por su salario “muy bajo” y el propio Milei la trató de “casta”, este martes el mandatario continuó la discusión y afirmó que su compañera de fórmula incurrió en actitudes y declaraciones "que no están en línea" con el Gobierno y a las que calificó como "errores no forzados".

El Jefe del Estado lo afirmó en una entrevista realizada esta mañana a radio El Observador, en la que respondió a las declaraciones en las que Villarruel sostuvo que ganaba "dos chirolas". Al hablar sobre la polémica por el tipo de cambio señaló: "La declaración de (Domingo) Cavallo me parece una vergüenza. Es incorrecta en términos técnicos".

Milei consideró que la Vicepresidenta “ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57 por ciento de los argentinos votó” cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones de 2023.

“El tema de la remuneración fue muy desafortunado porque el 95 por ciento de los argentinos tienen ingresos inferiores” a los que percibe Villarruel, dijo, y puntualizó que “decir que ganar 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”.

Consultado sobre si puede seguir trabajando con una vicepresidenta que se diferencia de esa forma del Gobierno, Milei explicó que “en un trabajo no importa llevarse mal con un compañero lo que importa es que el trabajo salga adelante”.

Acuerdo con Macri

Por otra parte, Javier Milei afirmó su deseo de llegar a un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro para ir juntos a los comicios de medio término de este año, para “arrasar” al kirchnerismo.

“Quiero que vayamos juntos con (Mauricio) Macri y arrasemos al kirchnerismo”, dijo el jefe del estado y enfatizó: “Tengo vocación de ir a un acuerdo total”.

El Presidente se refirió de ese modo a la posibilidad de conformar listas en común entre LLA y el PRO, en el marco de las tensiones generadas entre ambas fuerzas, especialmente luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunciara que las elecciones en el distrito porteño se harán de manera desdoblada.

Al repasar el tema electoral, analizó además las posibles candidaturas de funcionarios del actual Gobierno en las listas de LLA para este año, y relativizó la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de su vocero, Manuel Adorni, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Bullrich y Adorni están felices haciendo lo que están haciendo” en sus funciones de Gobierno, y “Karina se siente más cómoda cuidando mis espaldas”, expresó.

Durante la entrevista fue consultado sobre la jubilación de privilegio que percibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue suspendida por el Gobierno luego de que fue condenada en la denominada “Causa Vialidad”, y afirmó: “Cristina no es digna de la jubilación de privilegio, es una inmoral”.

Además, fue consultado sobre la situación de la ex primera dama Fabiola Yáñez y dijo que “lleva una vida ostentosa en España”, y por lo tanto “no hay motivo para sostener su custodia”.