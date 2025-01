(Buenos Aires; SN, con información propia y de NA) El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la idea del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio del Código Penal Argentino, y cuestionó al feminismo al sostener que “es una distorsión del concepto de igualdad”.

A través de su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la administración libertaria “defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

“Ninguna vida vale más que otra”, enfatizó, y agregó: “Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”.

Cúneo Libarola no hizo más que reafirmar conceptos vertidos el miércoles por el presidente Javier Milei en Davos, cuando afirmó que “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

Por qué el femicidio no es el mero asesinato de una mujer

Este razonamiento de Milei y su ministro de Justicia no contempla la argumentación que llevó a la tipificación de femicidio como agravante, incluida al Código Penal, contemplada en el artículo 80, inciso 11 tras la sanción de la ley 26.791, en diciembre de 2012.

El femicidio no refiere a cualquier muerte de una mujer, sino que hace referencia específicamente a las mujeres que son asesinadas por razones de género. Tal como explica el diario La Nación, "un femicidio siempre es un homicidio, es decir la muerte de una persona en manos de otra. Sin embargo, el homicidio de una mujer no necesariamente es un femicidio, detalla un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que depende del Ministerio Público Fiscal de Nación. Para que el delito sea un femicidio tiene que mediar una violencia particular, que se enmarca en un contexto específico de razones de género. Un dato que grafica esta diferencia es el siguiente: aunque la inmensa mayoría de los homicidios en todo el mundo se cometen contra hombres y niños (81%), las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia homicida en el ámbito privado, informa en diferentes estudios la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aproximadamente el 56% de todos los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia, mientras que solo el 11% de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado".