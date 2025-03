DISCURSO DEL INTENDENTE MARCOS TORRES

EN LA APERTURA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA

2 de marzo de 2025

Hoy vengo ante el Honorable Concejo Deliberante y todos los vecinos y

vecinas de mi querida ciudad de Alta Gracia, cumpliendo con nuestra

Carta Orgánica Municipal, a brindar el mensaje de apertura de un nuevo

período de sesiones ordinarias. Iniciamos otro año, reafirmando nuestro

compromiso con una gestión que pone a los vecinos en el centro de

cada decisión. Una gestión que cree en un Estado presente, eficiente,

inteligente, responsable y empático, porque estamos convencidos de

que solo así se construyen comunidades que avanzan, crecen y se

desarrollan con justicia e igualdad de oportunidades.

Para poder lograr estos objetivos es fundamental tener una

administración ordenada y planificada y podemos decir con orgullo que,

desde que asumimos, Alta Gracia no tiene y nunca tuvo déficit fiscal.

Todo esto en un contexto nacional incierto y cambiante, donde muchos

municipios han debido paralizarse o recurrir al endeudamiento.

Nosotros hicimos lo contrario: gestionamos con eficiencia, garantizamos

el equilibrio fiscal y seguimos avanzando con obras claves y políticas

públicas concretas en salud, educación y seguridad. Apostamos al

crecimiento de la economía local con actividades que impulsan el

desarrollo y generan empleo, sin descuidar nunca la calidad de los

servicios municipales.

Hoy, Alta Gracia es una ciudad ordenada, con sus cuentas equilibradas

y con un rumbo claro hacia el futuro. Un municipio sustentable, que

administra con prudencia y responsabilidad los recursos que son de

todos.

No solo mantuvimos el equilibrio fiscal, sino que lo hicimos intentando

siempre no trasladar cargas excesivas a los vecinos a través de los

impuestos. Este año no aumentamos las tasas municipales, aplicamos

únicamente una actualización basada en el índice de salarios.

Tampoco incrementamos el OIM (Ordenanza Impositiva Municipal) que

se paga en la factura de EPEC para costear el consumo energético de

la ciudad, a pesar de estar autorizados para hacerlo y que la energía ha

aumentado considerablemente por la quita de subsidios nacionales,

representando un costo al municipio de 40 millones mensuales

aproximadamente, pero tomamos esta decisión y no lo trasladamos a la

tarifa para evitar que lo sufran nuestras pymes y nuestros vecinos.

Eliminamos el FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) una sobretasa

que existía en el impuesto automotor y actualizamos su método de

cálculo para hacerlo más accesible.

También mantuvimos beneficios para los contribuyentes cumplidores,

como el 35 % de descuento en el pago anual, y eximimos de tasas a

sectores vulnerables, como jubilados con ingresos menores a 550 mil

pesos, nuevos comercios, y familias que construyan su primera vivienda

de hasta 40 metros cuadrados.

Pero la solidez fiscal también se refleja en el uso eficiente de los

recursos humanos. Mientras la población de Alta Gracia creció más del

30 % en la última década, la planta de empleados municipales sólo

aumentó un 12 %. Hoy somos un municipio sustentable, con un índice

de empleados por habitante dentro de los parámetros óptimos,

garantizando calidad en la prestación de los servicios y sin comprometer

las finanzas municipales. Así mismo hacemos un gran esfuerzo para

acompañar los aumentos salariales de nuestro personal y de aquellas

oportunidades laborales que otorga el municipio a través de becas y

locaciones de servicio.

Esta situación se nos presenta en un contexto social y político muy

complicado. En el cual y según lo dice el mismo Presidente se está

llevando a cabo el mayor ajuste de la historia Argentina. Sabemos que

la plata no alcanza, ni siquiera para aquellos que tienen la suerte de

contar con un empleo formal.

Hace muchos años que problemas estructurales como la economía y la

pobreza no encuentran solución, Estos problemas han llevado a la

sociedad a elegir entre extremos opuestos y pasamos de modelos

populistas e intervencionistas a modelos neoliberales con un Estado

totalmente ausente.

En las últimas elecciones, la mayoría de los argentinos decidió castigar

a un gobierno que fracasó, administró mal y dejó al país en crisis.

Nosotros siempre sostuvimos esa mirada crítica y nos opusimos a la

administración kirchnerista porque fue un modelo de poder que no supo

gestionar con responsabilidad.

Pero hoy, en el otro extremo, nos encontramos frente a un gobierno

violento que repite una y otra vez que la justicia social es una

aberración, que la era de Estado Presente ha terminado, al mismo

tiempo que demuestra indiferencia en cada una de sus acciones.

Pareciera que solo existen dos posturas completamente opuestas,

definidas más por el rechazo al otro, por la grieta y el odio, que por sus

argumentos y sustentos prácticos. Si criticás al kirchnerismo y

reconocés que algunos cambios impulsados por la actual gestión

nacional fueron necesarios e inevitables, te tildan de libertario.

Nosotros no creemos en esos dos extremos, podemos demostrar con

miles de ejemplos que se puede gobernar con un Estado presente que

sea al mismo tiempo eficiente y responsable.

Nunca vamos a renunciar a esta idea.

No vamos a caer en la trampa de esa falsa dicotomía.

No vamos a entrar en la grieta porque sabemos quiénes somos y

estamos orgullosos de lo que logramos.

No nos distraen las polémicas del orden nacional ni las discusiones

estériles.

Mientras algunos se pelean e intentan posicionarse, sin importar cual

sea la administración nacional que gobierne nosotros hicimos y

seguimos haciendo.

Porque de todo se puede volver, menos de desconocerse a uno mismo

y traicionar los valores que nos definieron en nuestros inicios y en

nuestro camino. Y si algo tenemos claro en esta gestión, es que nunca

vamos a mirar para otro lado ni a traicionar la confianza de los vecinos

de Alta Gracia.

Es por eso que nuestra administración viene ejecutando hace años el

presupuesto de manera austera, eficiente y responsable. Esto nos

permite cubrir los gastos normales de funcionamiento y de carácter

social y al mismo tiempo podemos solventar obras de infraestructura y

obtener nuevos bienes de capital.

Gracias a una planificación monitoreada y una definición clara de las

prioridades, logramos altos niveles de ejecución en el presupuesto

2024: un 98 % en ingresos y un 89 % en gastos.

La recaudación refleja la confianza de los vecinos en nuestra gestión: en

2024 alcanzamos un 70 % de recaudación sobre el total de lo emitido, y

según organismos provinciales, seguimos entre las ciudades con mejor

desempeño tributario. Además, eliminamos 30 tasas municipales,

alivianando la carga fiscal y simplificando los trámites administrativos.

Es nuestro compromiso seguir modernizando y simplificando la

burocracia estatal al mismo tiempo que acompañar el esfuerzo con la

baja de impuestos.

El presupuesto general no es solo un documento técnico, es una

herramienta clave de gestión y gobernabilidad. En un contexto tan

complicado mantener el equilibrio fiscal y evitar el endeudamiento

innecesario nos permite mostrar solidez, independencia en nuestra toma

de decisiones y previsibilidad en las Finanzas municipales.

Esto es muy importante ya que la administración municipal es el último

eslabón en la economía gubernamental, pero sin dudas es siempre el

primer lugar al que recurre el vecino.

Soy un gran defensor del municipalismo. Comparto y celebro que se

discutan y evalúen cada uno de los impuestos, pero me opongo

fuertemente a las críticas que se dan desde Buenos Aires, lejos de las

realidades territoriales, lejos de la gente, sobre las tasas municipales y

sus actualizaciones. El municipio no puede cambiar la realidad

económica del país, pero sí puede colaborar para paliar necesidades

urgentes, mejorar la calidad de vida y planificar un crecimiento ordenado

con igualdad de oportunidades.

Siempre cuando hago mención al rol del Municipalismo lo hago con

datos que son contundentes y que demuestran que somos el eslabón

más débil de los niveles de gobierno, pero a la vez los que más

demandas recibimos, que más servicios préstamos y que menos

recursos tenemos disponibles.

En la actualidad la coparticipación en nuestra ciudad representa

aproximadamente el 50% de nuestros ingresos, el resto es recaudación

propia de nuestro municipio a través de tasas y contribuciones.

El gobierno Nacional percibe el cobro de todos los impuestos y

coparticipa tan solo IVA y ganancias, y de eso impuestos coparticipa el

54% entre las distintas provincias. La Provincia de Córdoba recibe el 8%

y de ese total coparticipa el 20% entre 427 municipios y comunas. Es

decir que a nuestra ciudad le llega tan solo el 1.33%

¡Cuánto más fácil sería buscar el equilibrio fiscal a toda costa y a

cualquier precio!. Sin subsidiar el transporte, sin hacer las obras

públicas necesarias y sin resolver ninguna necesidad de un vecino. El

gran desafío es trabajar para no tener déficit fiscal, pero con un Estado

Presente. y eso es lo que siempre fuimos y somos nosotros.

Porque les pregunto: Cuando un vecino enfrenta un problema o

necesita una ayuda, ¿a dónde creen que acude primero?

Ahí es donde siempre van a encontrar a nuestro municipio, dispuesto a

gestionar, acompañar y buscar soluciones, sin detenerse a preguntar a

qué jurisdicción, competencia o responsabilidad le corresponde.

Ya sea una solicitud de empleo, el acceso a una vivienda, una ayuda

económica, el apoyo a un club o a una escuela para concretar un

proyecto, un servicio fúnebre, un boleto de colectivo, un módulo

alimentario, una prótesis, una garrafa de gas, una obra pública o un

asesoramiento en atención al vecino o defensa del consumidor. Son

miles los reclamos y pedidos que recibimos a diario, tantos que sería

imposible enumerarlos uno por uno.

Sabemos que las necesidades son infinitas y los recursos limitados,

pero también sabemos que el compromiso no se mide solo en cifras.

Por eso, siempre van a encontrar un municipio presente, dispuesto a

escuchar, acompañar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades.

Un ejemplo claro de nuestro compromiso es el plan de seguridad que

estamos llevando a cabo. Nuestra Carta Orgánica, en su artículo 44,

únicamente menciona en materia de seguridad un Comité de

Emergencias para la prevención y auxilio en situaciones de catástrofes

o emergencias públicas. En definitiva, todo lo que hace a la

coordinación de Defensa Civil, que sin dudas es un orgullo de nuestra

ciudad, que trabaja con eficiencia y está presente en cada incendio,

cada inundación y en todos los eventos importantes que tenemos en

nuestra ciudad.

Esa es toda la competencia que tiene el municipio en materia de

seguridad, pero nosotros creemos que no podemos ser indiferentes a

las preocupaciones de los vecinos y no miramos para otro lado ni nos

escondemos en las fuerzas policiales, o en la siempre ausente

gendarmería nacional.

Lo dijimos en serio y nos metimos de lleno y por eso Alta Gracia fue una

de las primeras ciudades en adherir a la nueva Ley de Seguridad de la

Provincia.

Capacitamos a 45 vecinos que sin ser policías ni gendarmes se

arriesgan todos los días, que se formaron y completaron la Diplomatura

en Seguridad y Convivencia. Conformamos las Guardias Locales que

actúan como un sistema de alerta temprana, con vinculación directa con

vecinos, instituciones y centros vecinales.

Para optimizar la prevención y el monitoreo, dividimos la ciudad en cinco

cuadrantes, agrupando barrios cercanos para una cobertura más

efectiva. Además, incorporamos al equipo municipal a cuatro comisarios

inspectores retirados de la policía, cuya experiencia y capacitación

fortalecen nuestro sistema de prevención.

Sumamos tecnología con una nueva Central de Monitoreo equipada con

160 cámaras, un plan ya ejecutado en más del 70%. Instalamos botones

de alerta para emergencias y más de 50 alarmas comunitarias en

puntos estratégicos. Mejoramos la comunicación incorporando handys

de última tecnología, garantizando conexión directa e inmediata entre

nuestros agentes y la policía.

Habilitamos un número de contacto directo y WhatsApp para atención

inmediata en la Central de Monitoreo. Actualmente, este servicio recibe

un promedio de 1.400 mensajes y llamadas mensuales, abordando todo

tipo de situaciones.

Nuestro plan se basa en la colocación inteligente de las nuevas

cámaras, en espacios públicos, instituciones educativas, arterias

principales y cada uno de los ingresos a la ciudad.

Ya no queda una cámara aislada en una esquina, sino que podemos

seguir todo el recorrido de nuestros ingresos, tanto de ESTE A

OESTE—como de NORTE A SUR sumando también lectores de

patentes.

Este año pondremos en marcha una aplicación móvil que permitirá a

comerciantes y vecinos emitir alertas geoposicionadas conectadas

directamente a la Central de Monitoreo. Equiparemos los móviles de

Seguridad Ciudadana con cámaras en tiempo real para registrar sus

recorridos y accionar, y continuaremos instalando cámaras en recorridos

estratégicos. Además, estamos a pocos días de firmar y adherir al

programa Ojos en Alerta, una exitosa herramienta diseñada para la

prevención del delito.

Quiero destacar que, en 2024, los hechos de mayor notoriedad pública

han sido esclarecidos en su totalidad gracias al trabajo coordinado entre

el Municipio, la Policía, la Brigada de Investigaciones y la fiscalía.

Sabemos que en materia de seguridad no vamos a poder resolver la

totalidad de los problemas, que es un asunto complejo y está vinculado

al entramado económico y social, como así también que es

responsabilidad de la policía y la justicia. Pero nos comprometimos a

aportar e invertir y no vamos a mirar para otro lado ni deslindar

responsabilidades en esta batalla diaria que le estamos dando a la

delincuencia.

Nos duele y nos preocupa cada hecho que sucede, nos produce mucha

impotencia, somos conscientes que es una lucha casi imposible de

ganar, tenemos claro que no es responsabilidad municipal pero nunca

vamos a aflojar. Tampoco vamos a entrar en las chicanas simplistas y

especulativas que hace la oposición después de cada robo.

Veo a varios que en campaña se colgaron de la figura de Patricia

Bullrich, otros que son parte de su gobierno, pero en más de un año no

hemos recibido una sola propuesta ni los hemos visto gestionar nada

para Alta Gracia. ABSOLUTAMENTE NADA.

Quiero creer que no están esperando que se acerquen las elecciones

para aparecer con soluciones mágicas o, peor aún, para subirse a algún

hecho mediático lamentable.

En seguridad no hay lugar para la especulación: se necesitan madurez,

gestión y compromiso de TODO el arco político.

Nosotros seguiremos tocando todas las puertas que hagan falta y

trabajando incansablemente para ayudar a que Alta Gracia sea cada

vez una ciudad más segura.

Otro claro ejemplo es la salud. Desde esta gestión, siempre entendimos

que la salud pública es mucho más que un servicio esencial. Es una

prioridad que asumimos con responsabilidad, con inversión y con un

compromiso que va más allá de lo que nos corresponde.

No nos limitamos a la atención primaria ni a las acciones de promoción

y prevención. Apostamos a un sistema de salud público que es modelo

en toda la provincia y que demuestra, día a día, que cuando hay un

Estado presente y decidido, se pueden transformar realidades.

Con atención en todos los colegios, en los accidentes de la vía pública a

través de un servicio de emergencia y una red de doce centros de salud

distribuidos estratégicamente en toda la ciudad, brindamos más de

120.000 consultas médicas, asegurando atención para cada vecino que

lo necesitó en especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología,

cardiología, nutrición, oftalmología, fonoaudiología, psicología y

psiquiatría, entre otras.

En el año 2024, más de 30.000 personas recibieron atención en

enfermería y se realizaron más de 12.000 estudios de laboratorio.

Entregamos más de 100.000 medicamentos, lo que muestra la solidez y

capacidad de respuesta de nuestro sistema.

También cumplimos con la palabra dada y creamos un sistema de

atención infantil que permitió que 1.400 niños recibieran consultas

médicas durante los fines de semana y feriados.

El sistema de salud de Alta Gracia no solo se fortalece en lo asistencial,

sino también en su infraestructura. El mejor ejemplo es la

transformación del Dispensario 3 Ramón Carrillo en un moderno centro

de salud, con equipamiento de última generación y atención

especializada que nos permitió alcanzar un 70% más de consultas

médicas que años anteriores.

Pero no nos detenemos aquí. En los próximos meses iniciaremos la

segunda etapa de ampliación de la parte vieja (la de atrás), para seguir

sumando especialidades y mejorando la capacidad de respuesta, con

una inversión de 185 millones de pesos.

El año pasado con personal municipal avanzamos en la refacción y

creación del Centro de Salud de El Cañito, que este año será una

realidad, tendrá atención pediátrica especializada y será un espacio

moderno que absorberá la atención de dos centros cercanos que ya no

cuentan con las condiciones adecuadas para brindar un servicio de

calidad y obtener la aprobación de RUGEPRESA.

También proyectamos la ampliación del Dispensario Número Seis, de B°

Parque San Juan, sumando espacios y servicios que permitirán

optimizar la atención en una zona clave de la ciudad.

En Alta Gracia seguimos profundizando una política pública que nos

enorgullece: la salud animal. Junto a la Fundación ADMA, consolidamos

un programa integral que hoy es modelo y llevamos a distintas

localidades de la provincia. Con más de 50.000 esterilizaciones, 3.500

en el último año, y la aplicación de 4.000 vacunas antirrábicas,

demostramos que la prevención es clave para evitar el abandono de

mascotas y mejorar la convivencia.

Otra acción de gobierno novedosa fue atender una problemática

histórica que, aunque tampoco depende del municipio y supone un alto

costo, entendimos que representaba un gran peligro para nuestros

vecinos y una situación de crueldad para los animales.

Por eso, implementamos un sistema para el secuestro de caballos

sueltos, abandonados o atados en los lugares públicos. Los llevamos a

un predio municipal, los alimentamos, les damos atención veterinaria y

posteriormente si no aparece el dueño ponemos en marcha un

innovador programa de donación. Solo durante el 2024 fueron 90 los

caballos rescatados de la calle.

Desde el primer día de nuestra gestión, tuvimos claro que la educación

es la base del progreso y que el Estado no puede ser indiferente a las

necesidades de estudiantes, docentes y familias. No nos limitamos ni a

acompañar desde afuera ni a brindar programas educativos

complementarios solamente, como dice nuestra Carta Orgánica, sino

que nos involucramos, gestionamos y tomamos decisiones concretas

para fortalecer el sistema educativo formal de Alta Gracia.

En el 2024 hicimos realidad un sueño y logramos después de muchos

años y numerosas gestiones la provincialización del Instituto Paulina

Dominguez. En ese mismo sentido logramos también el traslado de la

Escuela Carolina Mosca a un edificio renovado y acorde a sus

necesidades en el edificio del Obraje en el centro de la ciudad.

En estos años pudimos inaugurar dos nuevas escuelas, la Escuela

Secundaria Anacleto Oviedo en el sur de la ciudad, y la Escuela PROA

en la zona norte. Y como siempre vamos por más, Hoy podemos

anunciar con mucho orgullo que nuestra ciudad tendrá una nueva

escuela secundaria.

Avanzaremos con la construcción del nuevo edificio del IPEM 345

Maestro Hugo Barrera, en barrio Liniers, que permitirá duplicar la

cantidad de alumnos en el nivel secundario.

Además, el año pasado materializamos una donación de un terreno

municipal a la Escuela San Vicente de Paul de barrio Cordoba para

poder sumar así el nivel secundario y cumplir con su sueño de ofrecer

todos los niveles educativos.

Invertir en educación significa garantizar mejores espacios y mejores

condiciones para aprender. Es por eso, que construimos un aula en el

Jardín Enrique Larreta y gestionamos la edificación de seis nuevas

aulas en distintas instituciones como en el Jardín Amadeo Sabattini, el

Rector Avanzi, el IPEM 345, la Escuela Santiago de Liniers y la Escuela

Comandante Espora, con una inversión de 375 millones de pesos

aportados por la Provincia.

Tal como nos comprometimos, este año vamos a cumplir con las obras

de refacción en la vereda sobre calle Hernández del Colegio Nacional

con fondos municipales y ya avanzamos en la gestión con la Provincia

para pintar en conjunto la totalidad del edificio, uno de los más grandes

y emblema de la educación de nuestra ciudad.

Así también, respondiendo a una demanda de los alumnos y profesores

de una hermosa y gran comunidad educativa, realizaremos una costosa

obra de gas para llevar este servicio a la escuela República Italiana de

Barrio Lalahenes.

Entendemos que la formación no termina en la escuela, por eso

trabajamos en fortalecer la educación laboral y las oportunidades de

empleo. En 2024, más de 600 vecinos accedieron a capacitaciones y

programas de formación, y 633 estudiantes participaron de pasantías

municipales.

En el ámbito del empleo, lanzamos una nueva edición del Programa

PEM (Primer Empleo Municipal), que permitió a cientos de jóvenes

adquirir su primera experiencia laboral en el sector privado, como así

también a comerciantes tener 6 meses un empleado abonado por el

municipio. El éxito de este programa se refleja en que el 48% de los

participantes continuaron trabajando formalmente en los lugares donde

realizaron sus entrenamientos.

Además, articulamos con el Gobierno Nacional y Provincial programas

como Fomentar, Promover, PPP y +26, logrando que Alta Gracia fuera

una de las ciudades con más beneficiarios en toda la provincia,

alcanzando a más de 600 vecinos. Como dice nuestro querido Juan

Schiaretti: “No hay mejor política social que un buen empleo”.

La formación y las oportunidades profesionales son un eje fundamental

para nosotros. Por eso, brindamos cerca de 200 cursos y talleres en

distintos ámbitos, incluyendo a nuestros queridos Centros Vecinales.

Miles de vecinos de todas las edades acceden a nuevas perspectivas

para su futuro, ya sea mediante carreras terciarias, oficios, la

Universidad Popular, economía y emprendedurismo, o talleres

vinculados a las expresiones artísticas. Para nosotros es una prioridad

seguir impulsando el desarrollo de nuestra comunidad y generando no

solo nuevas oportunidades sino esperanza y ganas de construir futuro

Hoy quiero hablarles de un tema clave para el futuro de nuestra ciudad:

la gestión de nuestros residuos sólidos urbanos.

Estamos por empezar con un nuevo Plan Integral, un cambio de

paradigma para Alta Gracia. Esta política se suma al gran trabajo que

estamos realizando con la cooperativa Reusar en la separación de

residuos y los Puntos Verdes y busca no solo reducir la cantidad de

desechos enviados a disposición final, sino eficientizar todo el servicio,

optimizar su tratamiento y generar oportunidades económicas y

ambientales para la ciudad.

La piedra angular de este plan será la construcción de un Centro

Integral de Saneamiento Ambiental (CISA) en el predio de las Lagunas

Sanitarias, un espacio moderno que revolucionará la gestión de

residuos en Alta Gracia.

En este centro funcionará una planta de transferencia que permitirá

optimizar la recolección y transporte, reducir costos y minimizar el

impacto ambiental. Además, contará con una planta de separación y

reciclaje, un sector de compostaje, un área de tratamiento de poda y

escombros y una estación de transferencia de residuos húmedos. Esta

infraestructura será clave para eliminar los microbasurales, mejorar la

logística y promover la economía circular en la ciudad. Este importante

proyecto está cuantificado en 480 millones de pesos. En este mismo

sentido quiero informar que este año, sin créditos ni endeudamientos

adquirimos dos nuevos camiones compactadores, un vehículo utilitario y

un tractor haciendo otra gran inversión de un total de 450 millones de

pesos.

Actualmente, cada habitante de Alta Gracia genera 1.8 kg de residuos

por día, lo que implica un enorme desafío. Para su recolección,

contamos con 7 camiones compactadores, y realizamos 13 viajes

diarios a Piedras Blancas, con un costo de enterramiento de casi un

millón de pesos diarios más un gran desgaste de la flota. Este modelo

es insostenible, y con la implementación del GIRSU y la nueva planta de

transferencia, estamos dando un paso fundamental hacia una gestión

más eficiente y sustentable.

Pero ninguna política ambiental es efectiva sin el compromiso de la

comunidad. Seguimos impulsando la educación ambiental en nuestros

menores con el programa Eco-regla, las sistemáticas entrega de

Semillas y el programa Tu Huerta, con 3.000 kits de semillas entregados

y avanzamos con la forestación urbana, plantando 1.500 árboles en

2024 y asegurando el mantenimiento de plazas y parques.

El crecimiento de Alta Gracia exige un municipio que se adapte y

responda a las nuevas necesidades de movilidad y seguridad vial.

Este año hemos emitido casi 18 mil licencias de conducir, un logro que

acompañamos con la remodelación integral del área de Licencias,

optimizando espacios y reubicando sectores clave para una mejor

atención. Además, avanzamos en la modernización del sistema con

mejoras en la infraestructura eléctrica y la actualización de la red

informática. Este año es nuestro compromiso que los vecinos puedan

gestionar su carnet de conducir de manera completamente online,

agilizando los trámites y mejorando el servicio.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y

promover una mejor convivencia vial, se llevaron a cabo operativos de

control en toda la ciudad. Como resultado, se secuestraron 300

vehículos, de los cuales 257 fueron motocicletas. Además, en abril de

2024, se realizó el remate público de 70 motos. Con lo recaudado,

adquirimos un nuevo vehículo operativo para mejorar la prestación de

servicios municipales. Actualmente, estamos gestionando un nuevo

remate de motos para mediados de año. Es nuestro objetivo seguir con

los operativos de motos que tanto perturban la tranquilidad de los

vecinos.

Un párrafo aparte y un enorme desafío que tenemos al frente es el

sistema de transporte en Alta Gracia. Sabemos que una ciudad en

crecimiento necesita un sistema de transporte público acorde a su

expansión, es por ello que entregamos 12 nuevas chapas de taxis y

remises, lo que no solo optimizó el servicio, sino que también generó

más de 30 puestos de trabajo para familias de nuestra ciudad.

Como es de público conocimiento en un contexto de ajuste y recorte de

subsidios nacionales y provinciales, garantizar la continuidad del

transporte público no ha sido tarea fácil. El municipio asumió el costo del

subsidio de pasajeros pasando de 16 millones que habíamos aportado

en todo el año 2023 a 31 millones de pesos por mes en el 2024

haciendo casi un total de 200 millones en el 2024. Un 1250% más de un

año a otro. Todo esto lo hicimos con el objetivo de que la tarifa no se

traslade al bolsillo del trabajador y protegimos las fuentes de trabajo de

quienes dependen de este servicio. Cuánto más fácil hubiese sido mirar

para el costado y que valga lo que tenga que valer.

No obstante, sabemos que el sistema necesita un cambio profundo, y

que si no se retoma el subsidio nacional en el interior del país (como sí

lo hacen en ciudad de Buenos Aires), por más esfuerzo que hagamos

va ser imposible. Es por eso que estamos avanzando en un proyecto

junto a las empresas y especialistas para hacer nuevos recorridos

troncales, menos costosos y con menos kilómetros, previendo una

estación de transferencia que garantice la conectividad en toda la

ciudad.

En Alta Gracia entendemos que un municipio no puede limitarse a

administrar recursos, sino que debe tener una mirada empática y social.

Debe estar presente, acompañar y generar oportunidades para quienes

más lo necesitan. No creemos en la indiferencia ni en las excusas, sino

en un Estado activo, comprometido con cada vecino y vecina. El

achique del Estado, que deja a muchos sectores afuera, no es más que

un anuncio efímero que, a mediano plazo, profundiza todas las crisis:

social, económica, sanitaria y educativa, es decir que lo que no se paga

hoy mañana será más costoso con consecuencias más dolorosas.

Nuestro programa Estamos Cerca es el mejor ejemplo de esta manera

de gobernar. No fue solo una política más, sino una respuesta concreta

a una necesidad real. Junto al excelente equipo de cocineras y al

compromiso de todo el personal, garantizamos que el programa

PAICOR sea cada vez más completo y exitoso, permitiendo que más de

4.500 niños accedan a un alimento saludable de lunes a viernes.

Pero también entendimos que la difícil realidad que atraviesan muchas

familias requería un esfuerzo adicional. Así nació el programa municipal

Estamos Cerca.

Con fondos municipales, extendimos el servicio de PAICOR y los

comedores de adultos mayores a los días sábados, garantizando

desayuno y almuerzo en seis colegios distribuidos en distintos puntos de

la ciudad.

Más de 600 personas se beneficiaron con este programa, que no solo

brindó asistencia alimentaria, sino que también generó espacios de

encuentro, actividades recreativas y apoyo escolar para niños y niñas.

“Estamos Cerca” fue tomado como modelo por otras ciudades, como

Villa María, y reconocido por el Gobierno de la Provincia, demostrando

que cuando una política está bien diseñada, con el corazón y

responsabilidad, y llevada a cabo con inteligencia, su impacto trasciende

los límites de nuestra ciudad.

Pero la verdadera equidad comienza desde la infancia. Actualmente,

funcionan cuatro Salas Cuna y dos Centros de Cuidado y Desarrollo

Infantil municipales, donde se asisten a 160 niños.

Entendemos que la necesidad social tiene muchas caras y, por eso,

nuestras acciones abarcan diferentes frentes. Tristemente y como

consecuencia de la crisis pasamos de entregar 1000 módulos

alimentarios por mes en el año 2023 a entregar 3.600 mensuales

durante 2024. Este paliativo se entrega a familias sin empleo formal ni

cobertura de programas nacionales o provinciales.

También asistimos a 20 merenderos y comedores barriales con

alimentos semanales para que puedan seguir brindando apoyo y

colaboramos con 8 clubes deportivos para garantizar la merienda

después de cada entrenamiento. Una realidad triste que no depende de

nosotros y para la que solo podemos buscar un acompañamiento

pasajero.

Sabemos que la crisis económica golpea con más fuerza a los sectores

vulnerables. La recesión y el ajuste han afectado la capacidad de las

familias para acceder a bienes básicos. Pero en Alta Gracia no nos

resignamos. Entendemos que el costo de los alquileres y el acceso a la

vivienda son una de las principales preocupaciones de nuestra

comunidad, por eso seguimos trabajando para avanzar con un loteo

social que garantice el acceso a la tierra en condiciones justas y

razonables. Lo dijimos el año pasado, lo trabajamos, lo gestionamos y

este año vamos a lanzar un loteo social de más de 100 lotes exclusivos

para vecinos de Alta Gracia.

Con ese mismo compromiso y esa misma visión de inclusión, el deporte

es una prioridad para esta gestión. Porque el deporte no solo es

competencia, sino que fomenta valores fundamentales como el

esfuerzo, el respeto, la cooperación y la inclusión social. Invertir en

deporte es invertir en el presente y el futuro de nuestra comunidad.

Desde el municipio seguimos acompañando a cada club, cada disciplina

y cada organización deportiva, porque entendemos que esa es una de

las misiones que los vecinos nos dieron al elegirnos para administrar

esta ciudad. Con esta visión, el último año cerca de 750 niños y

adolescentes disfrutaron del verano en nuestras piletas municipales,

que también fueron un espacio de recreación para instituciones de

discapacidad, grupos de adultos mayores y familias enteras. Además,

1.500 vecinos de todas las edades participaron activamente de las

distintas disciplinas deportivas que ofrece el municipio, desde atletismo

hasta palestra, pasando por vóley, handball y gimnasia, entre muchas

otras.

Pero el desarrollo del deporte también requiere infraestructura. Por eso,

en 2024 realizamos obras en la pista de BMX en conjunto con la

asociación local, logrando que nuestra ciudad sea sede de torneos

nacionales. Y este año vamos a dar un paso más con una inversión de

más de 90 millones de pesos para mejorar las instalaciones de la Liga

Infantil de Fútbol, asegurando que todos los clubes de barrio tengan

vestuarios y baños en condiciones, con módulos adecuados para que

chicos y chicas puedan cambiarse dignamente.

Con grandes eventos en nuestro polideportivo , en nuestra cancha de

Beach Handball, cancha de hockey, nuestras canchas de golf, nuestra

pista de BMX y el Cabalén de Santa Ana, nuestra ciudad se ha

convertido en un gran atractivo desde el punto de vista deportivo y

turístico, que genera un gran movimiento económico en la ciudad y

alrededores.

Y si hablamos de turismo, quiero destacar el trabajo mancomunado con

jefes y jefas comunales e intendentes de todo el Valle; y reafirmar mi

compromiso con ustedes como cabecera de Santa María. Sus vecinos y

vecinas cuentan con nuestro apoyo y acompañamiento, y seguiremos

trabajando de manera conjunta para una región cada vez más próspera

y desarrollada. En este sentido, aprovecho para agradecer la labor de

nuestro Legislador Departamental, ex Intendente, Facundo Torres.

El turismo para Alta Gracia y toda la región es un motor económico

fundamental. En un contexto desafiante, nuestra ciudad ha consolidado

su posición como uno de los principales destinos turísticos del país,

demostrando que los grandes festivales y eventos generan un impacto

positivo directo en la economía local y regional.

Solo en los últimos meses, el turismo ha inyectado más de 8.000

millones de pesos en la economía local, y proyectamos alcanzar los

10.000 millones con la Semana Santa y el Festival Peperina. Según

datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, Alta Gracia fue la

ciudad más visitada del país en el fin de semana largo de noviembre en

Happy Birra. Además, un informe de la Agencia Córdoba Turismo

señala que el flujo turístico en nuestro valle creció un 12% en el último

año.

Eventos como el Encuentro Anual de Colectividades, Mionca, Happy

Birra y Peperina, junto con nuestra oferta natural, patrimonial e histórica,

han sido clave en este crecimiento y hacen de Alta Gracia la capital

cultural de Córdoba.

Miles de visitantes recorren nuestras calles, consumen en nuestros

comercios y restaurantes, y disfrutan de nuestra infraestructura turística,

generando un efecto de derrame económico que beneficia a toda la

comunidad. Eventos y acciones que posicionan a nuestra ciudad como

tierra de festivales y que genera muchísimos puestos de trabajo tanto

directos como indirectos, Apostamos en turismo y cultura siempre

superándonos año tras año en calidad y jerarquía. Trabajamos mucho

para poder lograrlo de una forma cada vez más sustentable,

aminorando los gastos y por eso quiero contarles que toda nuestra

agenda cultural y de eventos representaron el 0.54% del presupuesto

2024.

Eso es una demostración de trabajar para un gobierno eficiente.

Y porque entendemos que la cultura y recreación es muy importante

para todas las familias, le sumamos otra característica que es única en

el país y la provincia y a la vez nos llena de orgullo. TODOS LOS

EVENTOS EN ALTA GRACIA SON TOTALMENTE GRATUITOS.

Este año, tendremos una gran intervención en nuestro hermoso y

reconocido casco céntrico, más específicamente en la calle Nieto,

donde a través de un importante proyecto se podrá disfrutar de la cúpula

de la iglesia, el obraje y el museo del Virrey Liniers. Pudiendo también

coexistir con el tránsito vehicular restringido y que cuide nuestro

patrimonio pero que a la vez brinde más oportunidades de desarrollo de

los comercios de toda la Calle España y alrededores, tal como lo

plantearon los comerciantes del sector. Así mismo a continuación sobre

calle España se retirará el pórfido patagónico y se lo sustituirá por

pavimento articulado, como lo hicimos en la calle Belgrano.

Ese material no apto para tránsito vehicular, será reutilizado para

cambiar y completar la vereda del Tajamar. Estas intervenciones

técnicas son decisiones estratégicas que demuestran nuestro

compromiso con la preservación del patrimonio y con la creación de

espacios públicos que sean un orgullo para Alta Gracia.

También, en el mismo sector, estamos trabajando en el Paseo de la

Cisterna, un proyecto que recupera antiguos reservorios de agua y que

se desarrolla en conjunto con un inversor privado. Este espacio que

hemos recuperado no solo será un punto de encuentro para vecinos y

turistas, sino también otra recuperación de espacios olvidados y

abandonados.

No podemos dejar de mencionar las gestiones avanzadas para rescatar

un predio del Banco Nación en la esquina de Calle del Molino y Avenida

Belgrano frente al reloj público, donde proyectamos una nueva plaza

con sanitarios modernos y juegos. Este espacio, que se conectará con

el edificio municipal, será un nuevo espacio para ferias, actividades

culturales y recreativas, consolidando a Alta Gracia como un destino de

calidad.

Hace pocos meses, re-inauguramos una importante obra en la Plaza de

los Inmigrantes en Barrio Norte, con una inversión significativa que

transformó este lugar, que es parte de nuestro acervo histórico, en un

lugar de esparcimiento moderno y funcional, transformándola en una

alternativa atractiva y segura para vecinos y turistas como quedó

demostrado en esta temporada y su enorme afluencia de familias y

chicos de todas las edades.

No nos olvidamos nunca de algún sueño por cumplir desde el punto de

vista patrimonial, en una ciudad que hace de su historia y cultura una

marca reconocida en todo el país.

En este sentido, queremos poner sobre la mesa una problemática que

no puede esperar más: el estado de abandono en el que se encuentra la

histórica Colonia de Vacaciones de la Provincia de Santa Fe

Este predio, con sus once hectáreas y su invaluable valor arquitectónico

y cultural, ha sido durante décadas un ícono de nuestra ciudad. Sin

embargo, su deterioro no solo impacta negativamente en la imagen de

Alta Gracia, sino que también genera problemas de seguridad, higiene y

preservación ambiental.

Hemos realizado muchas presentaciones y proyectos de solución para

su recuperación, junto a nuestro compañero de equipo Hugo Testa, y yo

personalmente he viajado en muchas oportunidades a la Provincia de

Santa Fe. Hoy, gracias a esas gestiones, estamos próximos a una

resolución.

Tanto el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, como el de Santa Fe,

Maximiliano Pullaro, están a punto de anunciar un ambicioso plan de

obra pública que transformará este espacio en una de las mejores

colonias de la provincia.

Como todos saben, en Alta Gracia nunca paramos hasta conseguir

nuestros objetivos. En marzo de este año, conoceremos la empresa

ganadora de la licitación que tendrá un plazo de 18 meses para ampliar

y mejorar el Hotel del Sierras y recuperar el ex Casino Viejo,

convirtiéndolo en un centro comercial y de convenciones, otra gestión

que hemos llevado adelante con el Gobierno Provincial.

Así también, hace pocos días atrás, con la firma de la escritura de

dominio del predio Potrero de Loyola – Solares del Palmar, dimos un

paso fundamental en la consolidación de un nuevo polo educativo,

judicial y de infraestructura para nuestra ciudad

Este predio es clave en la planificación de Alta Gracia, nos permitirá

consolidar el existente polo educativo, avanzar y disponer para

proyectar con el sector privado en un necesario complejo hotelero, y

planificar un parque ambiental de la biodiversidad. Asimismo nos

permitirá otorgar los títulos de propiedad al Tribunal Superior de Justicia

de Córdoba, permitiendo la construcción de la nueva sede de los

Tribunales y fortaleciendo nuestro sistema de justicia. Quiero anunciar

que gracias al trabajo legislativo de Facundo Torres empezará a

funcionar en Alta Gracia una tercera fiscalía. Otro avance para una

ciudad cada vez más grande.

En Alta Gracia entendemos que la infraestructura es mucho más que

cemento, hierro y asfalto. Es la base sobre la cual se construye el

progreso, la equidad y el futuro de una comunidad.

Frente a un modelo que propone la ausencia del Estado, en Córdoba

demostramos que el desarrollo se logra con un Estado presente, que

apuesta a la obra pública como motor del progreso y la generación de

empleo. Siguiendo la visión de Martin Llaryora y el camino trazado por

Juan Schiaretti, seguimos impulsando la sinergia público-privada para

potenciar nuestra economía y garantizar que nadie quede atrás. Porque

en Córdoba y en Alta Gracia no paralizamos el futuro, sino que lo

construimos.

Es por eso que tenemos previsto continuar con la repavimentación de la

Avenida Libertador, arteria comercial y de ingreso más importante de

Alta Gracia, con la modernización del cantero central y el refuerzo de la

iluminación. En estos días estamos culminando el sistema hidráulico ,

realizando una nueva cámara aliviadora de 200 metros cúbicos de

volumen, la cual retardará las aguas pluviales que descienden de la

parte norte de la ciudad hacia el canal Falucho.

De esta manera, se optimiza el sistema pluvial de la superficie de un

tercio de la ciudad, solucionando un problema histórico de los vecinos y

comercios de este sector. Este tipo de obras que no se ven, vienen a

complementar las intervenciones que hemos realizado en materia

hidráulica en la ciudad, como la laguna de Potrero de Loyola, el canal de

la Lucio V. Rossi, el canal Ferroviario, entre otras.

Quiero anunciar también que este año avanzaremos con el asfalto de la

avenida Comechingones, que une Barrio Paravachasca, Barrio Córdoba

y Portales del Sol. Esta obra es el resultado de una gestión ordenada y

planificada. En este sector, primero trabajamos en la provisión de

servicios como el agua y la cloaca, y posteriormente en la construcción

del cordón cuneta.

Ahora vamos a completar el proceso con la pavimentación, mejorando

la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo la infraestructura vial de

Alta Gracia. En el mismo sentido, comenzaremos a pavimentar parte de

la calle Obregón Cano sumando más conectividad al acceso Norte junto

con la Monseñor Roldán y Alfonsín.

Seguimos avanzando con obras concretas, con planificación y con una

visión de ciudad que prioriza el crecimiento ordenado y el bienestar de

cada vecino.

Para lograrlo, trabajamos tanto en obras de planificación urbana como

en obras de contribución por mejora. En ambas tiene injerencia el

estado. Las primeras son aquellas que, junto a los secretarios y vecinos

determinamos fundamentales para el crecimiento urbanístico de la

ciudad o bien representan una solución que beneficia a muchos

sectores. En estas, la Municipalidad afronta la TOTALIDAD del costo o

se gestionan ante otro organismo gubernamental o crediticio. Ejemplo

de estas obras serían la Avenida Libertador, la monseñor Roldán, el

adoquinado de la calle Belgrano y la totalidad de las redes de agua

potable.

Las obras de contribución por mejora son aquellas que el estado

municipal, empresas privadas o vecinos gestionan y se financian con el

aporte de cada uno de ellos y un importante porcentaje pagado por la

Municipalidad para que se concreten de forma más rápida. Para este

año, hemos previsto disponer mil millones de pesos para financiar obras

de contribución por mejora en cordón cuneta, pavimento, gas y cloacas

para aquellos vecinos organizados que lo soliciten y estén dispuestos

también a solventar gran parte de ellas.

El mantenimiento constante de más de 1500 calles de tierra, un fuerte

plan de bacheo, adoquinado en distintos puntos de la ciudad y el cordón

cuneta en la colectora de Villa Camiares, fueron algunas de las tantas

intervenciones del 2024.

El año pasado,también pudimos avanzar con obras muy importantes de

cloacas en Barrio Paravachasca, Santa Teresa de Jesús, Parque

Casino, Cámara, Don Bosco y está finalizando una obra muy esperada

y reclamada en calle 24 de Septiembre de Barrio Sur.

Asimismo, respecto al agua potable, finalizamos y solucionamos una

gran problemática en la zona Este de Barrio Parque San Juan con un

nuevo troncal de más de 1100 metros de cañerías que nos permitió

también llevar el servicio al Parque PYME. Este año, tenemos el

ambicioso objetivo de realizar 600 metros de cañería que nos permitirá

llegar al 100% de redes de agua en Barrio La Perla e intervenir en más

de 12 barrios de la ciudad.

Respecto al sector OESTE de la ciudad, en Tiro Federal y Piedra del

Sapo que sufrió la falta de presión y de caudal en esta última ola de

calor ya que se encuentra en un punto muy alto, estamos trabajando y

próximos a iniciar una importantísima obra pública-privada junto al barrio

de Potrerillo de Larreta, que permitirá mejorar y resolver el problema de

ese sector.

También tenemos previsto una gran inversión para obras de cordón

cuneta y badenes en lugares estratégicos y barrios donde las lluvias

producen severos y constantes daños en virtud de su topografía. Esto

nos va a producir un ahorro en mantenimiento y vamos a evitar que se

llenen de sedimentos arterias principales como, por ejemplo, la

costanera. Asimismo, vamos a intervenir también en todos los ingresos

a la ciudad: el de la rotonda del Crucero , el de la calle Malvinas

Argentinas y Ruta 5 frente al Hostal del Sol, y el ingreso SUR desde La

Bolsa.

Durante el 2024, pudimos inaugurar junto al Gobernador una obra que

marca un antes y un después en la conectividad de nuestra ciudad y de

toda la región y otra gestión que realizamos frente al Gobierno

Provincial que fue escuchada: la Autovía Ruta 5. Quiero agradecer al ex

Gobernador Juan Schiaretti, que supo escuchar nuestro pedido y al

actual Gobernador Llaryora, que en un contexto de crisis, no dudó en

terminarla. Esta vía no solo mejora la seguridad vial en la zona ESTE y

reduce los tiempos de traslado, sino que también impulsa el desarrollo

turístico y económico, consolidando a Alta Gracia como un punto

estratégico dentro del corredor de las sierras.

20

avanzando en el PLAN de Ordenamiento Urbano territorial, POUT, y

agradezco al Viceintendente Jorge De Napoli, un hombre con enorme

experiencia de gestión en distintas áreas, y a todos los concejales y

secretarios por el excelente trabajo que están llevando adelante.

En ese contexto, trabajamos para una ciudad que pueda desarrollarse

desde el punto de vista industrial, logístico y comercial.

Para terminar quiero agradecer a todos los funcionarios, a los

concejales y tribunos, al equipo municipal, empleados, vecinos e

instituciones que siempre nos acompañan, a los medios de prensa de

los que quiero rescatar la seriedad y su rol fundamental en la difusión de

toda la información importante para la comunidad.

Como desde el primer día, gobernamos a través del respeto

institucional y el diálogo. Siempre hemos escuchado y atendido las

distintas posturas políticas, sin caer en la trampa de la violencia verbal

ni la agresividad. Nos entristece ver cómo, una vez más, la Argentina

enfrenta cambios políticos y económicos, seguramente muchos de ellos

necesarios y oportunos, pero sumidos en una grieta que nos divide

permanentemente, donde la discusión política muchas veces se

convierte en un escenario de agravios y descalificaciones en lugar de

ser un espacio de construcción.

A nuestros funcionarios les digo con claridad: por más que nos busquen,

no vamos a caer en esa.

Alta Gracia es una comunidad con valores, solidaria, que ha hecho del

respeto mutuo y de la calidad institucional una bandera. No seremos

partícipes de la grieta ni del enfrentamiento estéril. Honramos nuestras

responsabilidades y no haremos de la política un circo mediático.

En lo personal decirles que siento un enorme orgullo y agradecimiento a

los vecinos que confiaron en mí, que trabajo incansablemente todos los

días con mucha responsabilidad para honrar esa confianza.

Que no me escondo ante una dificultad o una opinión. Que obviamente

sé que habrá a quienes les guste más o menos lo que hacemos, pero

nunca me callé, me excusé ni especulé a la hora de decir lo que pienso,

porque tengo muy claro que en esta función siempre estamos de paso

para dejar lo mejor de nosotros. En lo personal, y lo quiero dejar en

claro, no estoy atado a un cargo ni especulando con aspiraciones

mayores.

Mi mayor orgullo y responsabilidad es gobernar Alta Gracia con el

mismo compromiso, las mismas ganas y los mismos sueños del primer

día que asumí. Nada me motiva más ni me llena más de orgullo que ser

el intendente de la ciudad que amo.

Nos eligieron porque amamos Alta Gracia, porque la sentimos, porque

trabajamos todos los días para verla progresar. Porque sabemos que el

presente y el futuro de nuestra ciudad dependen de lo que hagamos

hoy, con responsabilidad y convicción.

Porqué Alta Gracia enamora, y lo hace no solo por su belleza, su

historia y su gente, sino porque está gobernada por un equipo que la

ama, que la respeta, que le desea lo mejor y que trabaja

incansablemente para lograrlo.

Un equipo que no se esconde detrás de la coyuntura nacional, que no

busca excusas, que no pone todo en tela de juicio. Un equipo que mira

hacia adelante, con orgullo, con determinación y con la certeza de que

lo mejor siempre está por venir.

Muchas gracias.