Alta Gracia: los dirigentes de la ciudad, ante un nuevo 24 de marzo

(Alta Gracia) , Sumario Noticias solicito a los principales dirigentes políticos y sociales, comenzando por quienes tienen representatividad popular, una reflexión sobre ante un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976.

El pasado sábado, se les consultó, vía mensajería instantánea, estableciendo un plazo de recepción. El requerimiento fue: "El próximo lunes, SN publicará reflexiones de representantes de la sociedad y de dirigentes políticos y sociales, acerca del 49º aniversario del golpe de Estado de 1976, y nos gustaría contar con tu participación.

1. Sin excluir ningún aspecto de tu punto de vista, te pedimos que también incluyas tu visión acerca de la política del presidente Javier Milei en materia de derechos humanos.

2. También necesitamos que califiques, en una escala del 1 al 10, el grado de respeto y compromiso que a tu entender demuestra el Presidente de la Nación con las instituciones de la democracia. En este punto, el comentario al respecto es opcional".

Los destinatarios de la solicitud fueron el Intendente, varios de sus funcionarios, la totalidad de los concejales de todos los bloques, los legisladores del Departamento Santa María y dirigentes políticos y sociales con actuación en la ciudad de Alta Gracia.

Entre quienes no respondieron, el presidente del Comité de Circuito Alta Gracia, Flavio Molgara, se excusó informando que se encontraba de viaje.

A excepción de Marcos Torres Lima, quien encabeza la lista de las respuestas en virtud de su representatividad, el resto de las reflexiones se ordenaron de acuerdo al orden en que fueron recibidas por este medio.

Aunque un par de respuestas podrían hacer pensar que se trata de un error de edición y que se ha repetido un párrafo ya publicado, está correctamente chequeado y la similitud no obedece a equivocación alguna por parte de este medio.

Marcos Torres Lima; Intendente Municipal de Alta Gracia:

"Nunca más, es Nunca Más"

El 24 de marzo nos recuerda la importancia de la democracia, el respeto por las instituciones y la defensa de los derechos humanos.

Como sociedad, tenemos el deber de mantener viva la memoria, buscar siempre la verdad y garantizar justicia, para seguir construyendo un país donde el Estado esté al servicio de la gente y nunca en contra de ella.

El respeto por la memoria, la verdad y la justicia no es solo una consigna. Es el camino para recordar, a través de las cicatrices que quedan a la vista, lo dolorosa y oscura que fue esa etapa para nuestro país. La memoria debe ser una herramienta que ayude a generar en toda la ciudadanía presente y futura una conciencia activa de lo que no queremos que nos pase nunca más.

Por eso, preocupa que desde el gobierno nacional y sectores afines se intente usar fechas tan sensibles para la provocación y la confrontación entre argentinos, en lugar de promover la reflexión y la unidad.

El 24 de marzo no puede ser una fecha de polémicas. La dictadura fue el peor horror que atravesó nuestro país, y eso no puede volver a ser motivo de discusión.

Nunca más es nunca más.

Espero que el Gobierno Nacional le brinde a esta fecha la seriedad que merece y no lo utilice con fines electorales.

Hay cuestiones que deben ser cuidadas siempre, con respeto y solemnidad y tratar de profundizar grietas no solo es peligroso y triste, sino que sin duda no le suma a la Argentina que todos soñamos.

Desde Alta Gracia reafirmamos que es posible y necesario buscar consensos, soñar con una Argentina grande y hacerlo siempre con respeto por las instituciones y fomentando un diálogo sano entre todos los sectores.

El Estado tiene que ser el garante de una sociedad con libertad de expresión, pluralidad política y de pensamiento.

Lara González; Concejala Bloque Hacemos Unidos Por Córdoba:

"La memoria es la responsabilidad de construir una sociedad más justa"

Cada 24 de marzo, los argentinos nos detenemos a recordar, a reflexionar y a reafirmar nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es un día en el que la historia nos demanda y nos recuerda que la democracia es un valor que debemos cuidar todos los días.

A 49 años del golpe de Estado de 1976, seguimos diciendo con firmeza: Nunca Más. Nunca más a la persecución, al miedo, a la violencia como herramienta de poder. Nunca más a un país donde se vulneren los derechos más fundamentales de las personas.

Pero la memoria no es solo el recuerdo de lo que pasó. La memoria es un acto presente y un compromiso hacia el futuro. Es la enseñanza que transmitimos a las nuevas generaciones para que jamás se repitan los horrores del pasado. Es la responsabilidad de construir una sociedad más justa, con instituciones sólidas y con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Desde mi lugar, hoy en este Concejo Deliberante reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la paz y la justicia. Porque solo recordando podemos transformar. Porque solo con verdad podemos sanar. Y porque solo con justicia podemos garantizar que el Nunca Más sea una realidad permanente en nuestra historia.

Sigamos construyendo juntos una sociedad basada en el respeto, la memoria y la esperanza.

Duilio Silva; Concejal de Hacemos Unidos Por Córdoba:

"La protección de los derechos humanos está en peligro"

Sin lugar a dudas estamos ante un deterioró alarmante en materia de respeto de derechos humanos en nuestro país.. El Presidente, con sus políticas, no solo que ignora las necesidades urgentes de nuestra gente, sino que trabaja profundizando desigualdades estructurales y limitando derechos. Vemos día a día cómo se deteriora nuestro sistema democrático. Sobran evidencias de que la protección de derechos humanos está en peligro.

Nuestro Presidente, en sus diferentes afirmaciones y planteos, deja un mensaje gravísimo que atenta contra la constitución y las instituciones de la Democracia. Es necesario que asuma otra actitud, tomé conciencia de su rol institucional, el respeto por las instituciones es fundamental en el orden y crecimiento de una sociedad y de una república.

La defensa de la democracia debe ser una causa que nos preocupe a todos y todas.

Difícil poner puntaje a esta situación que atraviesa nuestro país, lo que si puedo sostener es que es gravísima . Debemos trabajar conjuntamente para evitar que se siga profundizando.

Agustín Saieg; Dir. Relaciones Institucionales y Políticas de Seguridad de la Municipalidad de Alta Gracia:

"Los pueblos que no tienen memoria, repiten su historia".

En este 49º aniversario del golpe de Estado de 1976, es fundamental reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y la representación política en nuestra sociedad. La democracia y los derechos humanos son pilares fundamentales para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas.

Vale destacar que desde lo personal soy hijo de la Democracia y me ha tocado convivir con ella, y feliz de verla fortalecida, por eso en estos días de Memoria, Verdad y Justiga es vital tener presente el concepto del cual me hago eco en el que "Los pueblos que no tienen memoria, repiten su historia".

Pienso que el actual Presidente poco lo importa las instituciones que le dan sustento a la Democracia y me da muchísima tristeza pero automáticamente me lleva a la reflexión que mal habrán hechos las cosas aquellos dirigente que han tenido el poder concedido siempre por el pueblo, sobre todo del advenimiento de la democracia, desde el 83 a la fecha para que un personaje como estos hoy sea quien conduzca los destinos de nuestro país. Debemos aprender los políticos tradicionales que la sociedad está demandando un cambio de paradigma y como un joven que está en la bisagra de dar el paso entre la juventud y consolidación política. Ese es nuestro mayor desafío para fortalecer la democracia y nuestros sistemas electorales,

Saber adaptarnos a los nuevos tiempos que corren. Sin ultrajar derechos, libertades y garantias.

Consuelo Olsina; Concejala Bloque Hacemos Unidos Por Córdoba:

"No permitir que el negacionismo gane terreno"

El 24 de marzo es un día de reflexión profunda. Es un día para recordar que, a pesar de los esfuerzos por borrar la historia, la verdad siempre prevalecerá. Porque no podemos ni debemos permitir que las mentiras, el olvido o el silencio ocupen el lugar de la memoria, la verdad y la justicia.

Como concejal, voy a seguir defendiendo los derechos humanos.

Hoy más que nunca debemos seguir adelante con la lucha por la memoria, verdad y justicia. No debemos permitir que el negacionismo gane terreno en nuestro país!

¡30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!

Blanca Fabiola Barreiro; Integrante de “la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina” y militante de la organización “Convocatoria Segunda Independencia”

"Como en la Dictadura, estamos sufriendo la miseria planificada"

Este 24 de marzo no es, para mí, un 24 de marzo cualquiera. Parece mentira que, después de 49 años de aquella sangrienta dictadura de 1976 en nuestro país, estemos reviviendo el plan económico de Martínez de Hoz con un gobierno encabezado por Javier Milei, que no solo niega el genocidio, sino que también lo reivindica.

A poco de echar a andar su gobierno, empieza a quedar claro que no vino a destruir ninguna casta, sino a representarla, a engordarla, a hacerla más rica aún. ¿Con qué plan? Con el mismo de Martínez de Hoz, como decía al inicio: desguace de lo que queda del Estado, entrega de los bienes comunes, destrucción de la ya debilitada industria nacional y las pymes, despidos masivos, más y más desocupación, pérdida del poder adquisitivo de los ingresos para la clase trabajadora y el pueblo, endeudamiento con el FMI una vez más, hipotecando el futuro de varias generaciones y llevándonos a un verdadero desastre.

Por eso decía al comienzo que no es un 24 de marzo cualquiera, porque estamos sufriendo el mismo plan económico de la dictadura: la miseria planificada. Para ello, también como aquella dictadura, construyen enemigos internos: los piqueteros, los desocupados, las personas que viven en la calle (que cada día son más), los y las jóvenes de nuestro pueblo, las feministas, los "zurdos", las diversidades, los mapuches "usurpadores" de sus propias tierras, etc.

Y como el 24 es día de memoria, podemos ponerla a jugar también para entender por qué llegó Milei y, con él, los personajes más nefastos de la política, como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, defensora de genocidas; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los estafadores seriales como Caputo y Sturzenegger, entre tantos otros.

Es aquí y ahora cuando también debemos reflexionar y hacer memoria del fracaso de gobiernos progresistas que no supieron, no pudieron o no quisieron (lo que es peor aún) ir a fondo con transformaciones profundas en nuestro país y disputar, de verdad, una justa distribución de la riqueza. Estoy convencida de que el pueblo los hubiera acompañado si hubieran tomado ese rumbo. En esos tiempos de gobiernos progresistas, recordemos que nunca dejó de haber sectores postergados. Seamos honestos intelectualmente y digamos las verdades: los pobres siempre tienen que conformarse con las pocas migajas que el Estado les tira de vez en cuando y, además, agradecer con el voto. Pero la gente se cansa de eso, busca vengarse, busca que alguien venga a resolverle los problemas. Quiere creer que eso va a ocurrir. Y así llega un Milei y, con él, todos los males para el pueblo.

Y, una vez más, persecución y represión para aplicar un nefasto plan económico. Así como la oligarquía, los grupos empresarios, sectores de la sociedad civil y estructuras eclesiásticas apoyaron la dictadura usando a los "verdes" para el exterminio, hoy Milei nos grita desaforado que los "azules" son los buenos, amenazando con más represión de la que ya está desplegando a quien se atreva a desafiar este modelo.

En este 24 tenemos que gritar muy fuerte que los "azules" no son los buenos, que tan solo son los esbirros de los dueños de todas las cosas, que no les tenemos miedo, que se preparen, porque muchos sectores de la población seguiremos el ejemplo de las y los jubilados. ¡Y qué ejemplo! Poniendo el cuerpo cada miércoles en las calles a pesar de la represión. Ese ejemplo que nos dan nuestros queridos viejos y viejas debe motivarnos. Y, de hecho, lo viene haciendo. Por eso, desde los sectores menos pensados surge la solidaridad y la movilización: las hinchadas de fútbol y mucha juventud huérfana de organizaciones que los representen salen a defender lo que los dirigentes opositores no hacen por especulaciones políticas de toda índole.

A pesar de todo lo que estamos viviendo, en este 24 debemos hacer memoria más que nunca, porque nuestro pueblo tiene historia y la seguirá escribiendo. Con dirigentes o sin ellos, con nuevas formas de organización y de luchas. Llevará mucho tiempo, sin dudas, y habrá que organizarse, retomando el legado de los 30.000 y sus ideas.

Por eso, en este 24 de marzo, debemos ganar las calles en todo el país. Porque las calles son nuestras, las tenemos que recuperar. No son ni serán de "los azules", y depende de nosotros. Se lo debemos a los 30.000 que dejaron todo por un país mejor. Nos lo debemos a nosotros y, sobre todo, a las generaciones por venir.

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES ¡ AHORA Y SIEMPRE!

Rodrigo Martínez; dirigente del Partido Socialista. Subsecretario de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia.

"Recordar para no olvidar, luchar para no perder derechos"

A 49 años del inicio de la más trágica dictadura militar por su sistemática violación a los derechos humanos, que incluyó la desaparición, tortura y exterminio de 30.000 personas, pero también por su programa económico de concentración y extranjerización de nuestras riquezas (y la consiguiente pobreza), es que debemos seguir ejerciendo la memoria, recordando para no olvidar.

Además, y como hace 49 años, debemos seguir luchando para impedir que se restrinjan los derechos del Pueblo, ya no por parte de una dictadura sino por un gobierno que representa los mismos intereses económicos.

A diferencia de otros gobiernos neoliberales, que simulaban cierto respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos, la experiencia de estos 15 meses del gobierno de ultraderecha de Milei se ha caracterizado por intentar desmantelar el sistema de protección de derechos vigente en nuestro país. Algunos ejemplos: cierre de programas de investigación dentro del ejército, intento de eliminación del banco genético, clausura de espacios de memoria.

Y no sólo busca destruir las políticas de memoria, sino también otras que garantizan derechos como la salud y educación o que protegen a sectores con mayor vulnerabilidad como jubilados, personas con discapacidad o trans.

Esta afrenta a los derechos más elementales, se completa con el desconocimiento de las instituciones de la democracia. Se verifica por que Milei gobierna por decreto salteando al Congreso, designa jueces sin consenso, aumento presupuesto para inteligencia al tiempo que quita fondos a docentes y universidades, reprime a jubilados y visita en cárceles a represores condenados, restringe fondos a las provincias violando leyes federales, entre otros tantos ejemplos. Por todo ello, mi calificación para el Presidente es de 1 (uno).

María Cristina Roca; Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Alta Gracia



"Es muy difícil que respete instituciones quien aborrece al Estado"

A 49 años del golpe civico-militar que derrocara a un gobierno constitucional y diera comienzo a la etapa más oscura de la Argentina. No puedo más que manifestar mi total repudio a todo accionar antidemocratico, mi gran respeto por quienes dieron su vida en defensa de una patria mejor y en defensa de sus ideales. Mi admiración por las abuelas, madres y nietos que continúan en la lucha y mi asombro y preocupación por el período que hoy atravesamos con un gobierno que menosprecia los derechos humanos, carece de sensibilidad social y pretende desconocer acuerdos logrados entre toda la sociedad y los distintos partidos políticos a partir de la recuperación de la democracia con el "NUNCA MAS".

Respecto de calificar el grado de respeto y compromiso que demuestra el Presidente de la Nación con las instituciones de la democracia, es muy difícil calificarlo, ya que alguien que aborrece el Estado es muy difícil que respete las instituciones que lo conforman. Instituciones que deben existir para nivelar desigualdades y ejercer la Justicia Social que tanto dice despreciar el Presidente. Calificación 1.

Marcelo Agazzi; Concejal Bloque Hacemos Unidos Por Córdoba

"Reflexionar sobre los errores históricos"

Es fundamental mantener viva en la memoria el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sin dudas un capitulo trágico en la historia argentina, que sumió al país en una oscura dictadura militar durante más de siete años.

En esta fecha tan especial, debemos reflexionar sobre nuestros errores históricos y trabajar juntos día a día para preservar y afianzar la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, para que nunca más se repitan estos eventos.

Siempre será en democracia y a través del voto popular la forma en que los argentinos deberemos decidir quiénes serán nuestros gobernantes y nunca más impuesto a través de las armas.

Rodolfo Uranga; Mesa Coordinadora Jubilados Unidos de Alta Gracia y Departamento Santa Maria

Y Foro Solidario Córdoba-Alta Gracia

"El triunfo de Milei en Argentina representa un retroceso en todos los ámbitos"

Violento ataque a los derechos humanos del pueblo argentino en un mundo dominado por la bipolaridad imperialista. Avanza la dependencia con el dominio hegemónico de Estados Unidos en un contexto de unipolaridad. La crisis del sistema financiero y el surgimiento de nuevas potencias tienden a generar un mundo multipolar. Las guerras en curso podrían desembocar en un conflicto de escalada mundial. La crisis política actual permite prever un cambio de época. El triunfo de Milei en Argentina representa un nuevo ataque a los derechos humanos, frente al cual el pueblo resiste. Los argentinos podemos cambiar el rumbo y cerrar el camino a los golpes de Estado.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, encabezado por el general Jorge Rafael Videla, tuvo como objetivo frenar el crecimiento económico, la participación popular en las decisiones y la presencia del peronismo en la política.

Tras el Acuerdo de Yalta, que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una disputa por el control de territorios estratégicos, un conflicto que se denomina Guerra Fría. En dicho acuerdo no participarán los países del llamado Tercer Mundo, como China, Yugoslavia y varias naciones de Asia, África y América Latina. En Argentina, Perón y su corriente política actuaron como parte del movimiento de países no alineados, lo que los convirtió en blanco de presiones por parte de ambas superpotencias.

Durante un largo período, predominó la bipolaridad. Sin embargo, con la disolución del ya debilitado Estado soviético, se inauguró una etapa de unipolaridad, dominada por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con base en Norteamérica y la Unión Europea, estos aprendieron una política expansionista que incluyó la intervención militar en Yugoslavia. La hegemonía estadounidense se consolidó en diversos ámbitos, especialmente en el financiero, imponiendo el dólar como moneda de referencia para el comercio global y estableciendo bases militares en puntos estratégicos para asegurar su dominio.

La globalización económica permitió el crecimiento desmedido del capital financiero, que pasó a controlar los capitales productivos de la mayoría de los países, subordinando a numerosos Estados. Como resultado, se profundizó la dependencia y se generaron deudas externas impagables, incluyendo la de Argentina. En este contexto, los bancos y sus instrumentos financieros adquirieron un poder sin precedentes.

Sin embargo, bajo la sombra de la globalización, surgieron economías como las de China, Rusia, Irán e India, que buscan independencia y han comenzado a agruparse en bloques como los BRICS. Este movimiento desafía la hegemonía estadounidense basada en el dólar, cuyo dominio muestra signos de crisis. La debilitación de la economía de Estados Unidos y su poder hegemónico ha dado lugar a una nueva tendencia política global, el multipolarismo. En este sentido, es posible afirmar que estamos atravesando un cambio de época.

El triunfo de Milei en Argentina representa un retroceso en todos los ámbitos. Al igual que la dictadura, su gobierno ataca los derechos humanos: el derecho a la vida, a la memoria, a la alimentación, a la vivienda, a la jubilación, a la salud, a la educación ya todas las condiciones que garantizan una vida digna. Sin embargo, el pueblo argentino resiste y comienza a organizarse en defensa de sus derechos, entre ellos, el de construir una nación unida, libre y soberana, con una América Latina fuerte, integrada e independiente.

Los argentinos podemos cambiar el rumbo y cerrar el camino a los golpes de Estado, así como a toda forma de vulneración de los derechos humanos.

Califico con un cero el grado de respeto y compromiso de Milei y su gobierno con las instituciones democráticas logradas por nuestro pueblo.

Milei mentía al afirmar que iba a destruir el Estado; en realidad, lo reforma para ponerlo al servicio de los grandes grupos financieros y utilizarlo como herramienta de represión contra quienes resisten. Pero la resistencia continúa y seguirá hasta que el rumbo favorezca al pueblo.

Daniel Villar; Asesor Letrado de la Municipalidad de Alta Gracia

"En tiempos de negacionismo, reivindicar la Memoria, Verdad y Justicia"

Según la crónica de esa época, en la madrugada de ese día, comenzaba en la Argentina, una de las épocas más oscuras de nuestra historia.

Una vez más, las Fuerzas Armadas, tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón; de esta forma, comenzó una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983.

Coincidentemente en toda Latinoamérica, las distintas dictaduras, se habían establecidos en otros países del Cono Sur, bajo una modalidad de gobierno de facto, pero que, a su vez, formaban parte de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, coordinadas por el imperialismo económico, tal como ocurre en este tiempo, que solo que han cambiado las botas, por el libre mercado.- el de ellos -no el nuestro.

Lo cierto es que esos años de la dictadura de las Fuerzas Armadas, permanecieron signados por una constante violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, donde se perpetraron secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos.

Con mucho respeto, a “todos” los que hoy no están, puedo afirmar, que esta es la estricta verdad, ya que fui uno de aquellos sometidos a esas prácticas aberrantes -que quiebran voluntades-, solo por pensar distinto.

Precisamente, en tiempos de negacionismo y quebrantamiento de las Instituciones democráticas y garantías Constitucionales, resulta ineludible y dogmático, evocar, desde nuestro modesto universo, una fresca y justa reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia, para buscar, entender y fundamentalmente mantener vivos en la reflexión y en la memoria colectiva, los lúgubres y trágicos acontecimientos producidos en la última dictadura militar.

En esa línea, también sería preciso que además fuera un momento de reflexión tanto histórica como política, toda vez que, quien gobierna la Nación, habla de la República, pero destruyen el Estado, hablan de Constitución y conculcan todas las garantías constitucionales, hablan de Libertad y someten a jubilados, trabajadores, estudiantes a la ley de la selva, reprimiéndolos como en la peor época de la dictadura, quieren déficit cero, pero a costa del hambre de nuestros niños, de la salud de nuestros viejos, quieren Libertad de Mercados, pero terminan quebrantando la Independencia Económica, claudicando ante Fondo, timbiando la guita de todos los argentinos e hipotecando el futuro de nuestro hijos, quieren arriar la bandera de la Justicia Social, pero solo han conseguido que se empiece a consolidar la resistencia popular y nacional, justamente, lo que los peronistas, sabemos de qué se trata, “La hora de los Pueblos”, que les llega a todos aquellos que defienden intereses que son contrarios a los nuestros y se convierten en los enemigos del Pueblo.

Jorge De Nápoli, Viceintendente de la ciudad de Alta Gracia:

"Siempre, siempre, la Democracia"

Como ciudadanos, tenemos vivencias y visiones claras de una realidad acontecida hace 49 años, hoy las nuevas generaciones deben conocer la historia y vivenciar desde el dialogo y compromiso la Memoria la Verdad y la Justicia, por esta razón valoro cada 24 de Marzo. Es muy importante en esta fecha reflexionar y considerar que los gobiernos deben respetar las instituciones democráticas, los derechos humanos, entender y considerar que la Política llevada adelante por un gobierno debe ser evaluada en función de sus acciones y decisiones. Debemos comprometernos para que desde la Educación y la formación sustentemos los pilares que consolidan el sistema democrático y el respeto a las Instituciones. Por esto la importancia de que cada ciudadano debe comprometerse en el día a día con un único objetivo - ¡Siempre, siempre, la democracia!

Gabriel Gemolotto; referente del Partido Laborista

"Nefasto como toda usurpación del poder"

Nefasto como toda usurpación del poder sin el consentimiento democrático a través de las urnas .

Con víctimas de ambos lados pero con el agravante del estado Nacional, en este caso usurpado por el poder militar, sin el consentimiento del pueblo y Anti democráticamente.

Los Militares deben estar y ser fuertes para cuidar al país de agresiones extranjeras

Los terroristas, subversivos, delincuentes tendrían que haber sido juzgados, encarcelados bajo Normas legales y democráticas .

En materia de derechos humanos el presidente Javier Milei (elegido democráticamente) tiene aún más de la mitad del mandato para acomodar y realizar mejoras en todos los aspectos, y por supuesto en derechos humanos también. Creo fervientemente en la democracia. Un país se hace fuerte con trabajo, equidad social y sin corrupción.

Darío Cuffa; titular de la Anses Santa María. Referente de La Libertad Avanza

"Nefasto como toda usurpación del poder"

Nefasto como toda usurpación del poder sin el consentimiento democrático a través de las votaciones .

Con víctimas de ambos lados pero con el agravante del estado Nacional, en este caso usurpado por el poder militar , sin el consentimiento del pueblo . ¡Contar la historia de ambas partes !

Los Militares deben estar y ser fuertes para cuidar al país de agresiones extranjeras

Los terroristas, subversivos, delincuentes tendrían que haber sido juzgados , encarcelados bajo Normas legales y democráticas .

En materia de derechos humanos el presidente Javier Milei (elegido por los argentinos) tiene aún mucho tiempo de mandato para acomodar y realizar mejoras en todos los aspectos, y por supuesto en derechos humanos también. Creo totalmente en la democracia. Un país se hace con trabajo , sacrificio ,equidad social y sin robar al pueblo.

Creo por una memoria completa para haya verdad y justicia.

Maximiliano Caminada; Secretario de Comercio, Industria y Modernización del Estado de la Municipalidad de Alta Gracia:

"Sin memoria no hay garantía de democracia"

En momentos como los que estamos transitando, creo que más que nunca, debemos seguir reivindicando está fecha tan importante en la memoria colectiva de los argentinos.

Sin esa memoria latente, no hay garantías de democracia ni de reivindicación de las políticas de "Memoria, verdad y justicia" que tanto tiempo, dedicación y esfuerzo demandaron.