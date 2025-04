(SN; con información de Página12) Este viernes, en lo que fue el tercer día del desfile de creyentes que llegaron a la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro para despedir al papa Francisco, el presidente Javier Milei no pasó por el Vaticano y el féretro del Sumo Pontífice fue cerrado.

La ceremonia de cierre del féretro comenzó en la basílica de San Pedro, en vísperas de su funeral, presidido por el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell. Milei llegó este viernes a Roma, con casi la mitad de su gabinete, para participar del funeral programado para las 10 de la mañana en la plaza San Pedro, donde se espera a unas 200.000 personas.

"Le guste a quien le guste, el papa Francisco ha sido el argentino más importante de la historia", declaró Milie en las últimos horas y dijo viajar en representación de "los argentinos de fe católica que veían al Papa como un líder impresionante". Tras no asistir a la ceremonia, el mandatario argentino criticó a la prensa y tildó a los periodistas de “brutos”. "A la luz de muchos comentarios que veo de gran parte del periodismo, en los que hacen foco en cuestiones de 25° orden, cada día me queda más claro que obedece a un déficit de IQ muy severo ya que no tienen la capacidad para entender (son brutos) lo importante", escribió Milei en su cuenta de X.

La capilla ardiente se cerró este viernes pocos minutos antes de las 19 (hora italiana), cuando los fieles dejaron de desfilar ante el ataúd de Francisco y se quedaron únicamente religiosos y personal del Vaticano en el interior de San Pedro.

En la mañana del sábado 26/4 tendrá lugar el funeral del pontífice argentino en la Plaza de San Pedro del Vaticano y posteriormente su féretro será trasladado en cortejo fúnebre a la basílica de Santa María la Mayor, donde recibirá sepultura.