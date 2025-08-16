Ajuste: advierten que casi la mitad de los argentinos no llega a fin de mes

YPF: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones
Lo había dispuesto la jueza Loretta Preska. La decisión garantiza que el país conserve la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras avanza la apelación.
El dato se extrae del último estudio realizado por una consultora privada, que analizó la situación económica de los hogares. Además, ocho de cada diez personas modificaron sus hábitos de consumo para poder afrontar la difícil situación y más del 50% rechaza los vetos presidenciales a la ley de discapacidad y jubilaciones.Nacionales16 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) En las últimas horas se conocieron datos alarmantes acerca de la situación económica de las familias argentinas durante el Gobierno de Javier Milei. En números, un 46,3% asegura que no llega a fin de mes y ocho de cada diez tuvieron que modificar sus hábitos de consumo para afrontar la difícil situación.
El dato se desprende del último estudio realizado por la consultora Management & Fit que analizó la situación social y económica de los hogares. La ropa y el calzado, encabezan los principales recortes que se hacen para intentar poder cubrir los gastos mensuales, seguido de una baja en el consumo de carne y reemplazar productos de primera marca por alternativas más económicas.
Ante la consulta de ¿en qué situación se encuentra?, respecto a los ingresos por grupo familiar y la posibilidad de llegar a fin de mes, los resultados son tan contundentes como preocupantes: un 29,6% afirma que presenta "algunas dificultades", mientras que un 16,7% tiene "grandes dificultades".
El estudio también se encargó de medir la opinión pública de los argentinos sobre los recientes anuncios y medidas impulsadas por la administración libertaria, concluyendo en un alto nivel de desacuerdo en todos los casos.
Un 66,5% no acompaña el veto al aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria, un 65,1% opina lo mismo sobre el veto presidencial al aumento de los sueldos a los profesionales del Hospital Garrahan, mientras que un 67,4% está en contra del veto a la ley de emergencia por discapacidad.
Además, un 54,2% no acompaña el recorte en las transferencias y recursos desde la gestión nacional hacia las provincias, y un 47,6$ está en contra de la privatización de AySA.
"Han habido muchas fallas no solo en la elaboración sino a posteriori también”, dijo el infectólogo cordobés y sobre el caso del laboratorio HBL Pharma agregó: “Creo que falla la comunicación y los controles".
Además, el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez dispuso la imputación de otros referentes libertarios, como la diputada Lilia Lemoine, el "cineasta" Santiago Oría y el referente en redes sociales Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.
Sin negociar paritarias, la gestión de Javier Milei otorgó incrementos por decreto, muy por debajo de la cuantiosa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos 18 meses.
Las fuerzas de Seguridad volvieron a reprimir la marcha de los jubilados frente al Congreso y se llevaron detenidas a dos fotoperiodistas que estaban registrando los hechos. "Se ensañan con los fotógrafos porque difunden nuestra lucha"
El mandatario brasileño hizo esta afirmación luego de que el presidente de EE. UU. Donald Trump manifestó que Brasil es un "pésimo socio comercial".
El actual diputado por Córdoba de Unión por la Patria y referente del kirchnerismo confirmó su candidatura y encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria. El legislador se diferenció de la candidata Natalia de la Sota, quien irá por fuerza del schiarettismo.
La joven de 22 años era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el ex policía Horacio Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria, y también su hermano, dueño del departamento.
El Gobernador felicitó a los jugadores del seleccionado argentino de Rugby, quienes recibirán a sus pares de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, en el estadio Mario Alberto Kempes.
El diputado radical dijo que las condiciones requeridas por los libertarios para aceptar demandaban obediencia sin matices, algo que, consideró, no podía aceptar. “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio”, dijo.