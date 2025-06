(SN; con información de C5N) Un grupo de trabajadores del Hospital Garrahan se movilizó a Plaza de Mayo en el marco del conflicto salarial con el Gobierno.La marcha se desarrolló después de que la administración de La Libertad Avanza no presentara ofertas sobre una mejora en los sueldos tras una reunión.



En diálogo con el móvil de De Una a cargo del periodista Claudio Cardoso, en C5N, un radiólogo llamado Carlos advirtió por la situación del Hospital Garrahan: "Estoy sufriéndola y escuchando las barbaridades que se dicen. Tenemos que estar en el hospital trabajando y atendiendo a los chicos. No somos sindicalistas. Desde hace 37 años que estoy. Nunca viví esto".



"Hay que poner el cuerpo. Tenemos el apoyo de la sociedad y queremos el apoyo de los políticos. Tenemos otro empleo porque no nos alcanza", enfatizó en esta línea.

En tanto, por su parte, una licenciada en instrumentación quirúrgica llamada Flavia cargó contra la administración libertaria por su postura en el conflicto: "Este reclamo es de todo el equipo de salud y no sólo de los médicos. Ya no se puede más. Nuestro reclamo es justo y válido y así y todo, a la conciliación del miércoles no fue nadie del Gobierno. Nos sentimos completamente destratados".

También, una enfermera llamada Gabriela se refirió al reclamo del personal del establecimiento médico: "Esto ya llegó a una crisis que no se puede sostener. El hospital no se puede sostener. Los profesionales están renunciando. Exigimos un salario básico de $1.800.000. El Gobierno se tiene que hacer cargo de esto. No llegamos a fin de mes".

La movilización se realizó después de que médicos y residentes del Hospital Garrahan denunciaran "persecución a trabajadores" y "violencia institucional" por parte de las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud, y exigieran "una respuesta urgente y concreta que esté a la altura de la gravedad del momento".

La jefa del servicio de trasplantes de médula ósea del Garrahan, Raquel Stasiuk, leyó un comunicado en nombre de todos los trabajadores para reclamar por "la grave situación institucional" que atraviesa el centro de salud.

"No solo incluye una crisis estructural por la falta de recomposición salarial, sino también acciones de violencia institucional y persecución hacia trabajadores. Las autoridades del Ministerio de Salud y del propio Hospital han adoptado medidas intimidatorias", afirmaron.

Las situaciones denunciadas abarcan el "envío de correos electrónicos con amenaza de sanciones dirigidas a residentes en el marco del conflicto aún no resuelto" y "notas exigiendo la información del presentismo durante un paro", lo que "se interpreta como una forma de amedrentamiento".