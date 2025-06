(SN; Alta Gracia) – Un hombre que pidió resguardar su identidad denunció públicamente a la comunidad Amatreya, ubicada en el valle de Paravachasca, como una organización coercitiva. En diálogo con Siempre Radio, relató su experiencia como exintegrante del grupo, al que calificó como una “secta” que manipula psicológicamente a sus miembros, restringe el contacto con el exterior y vulnera derechos básicos, incluso de niñas y niños.

Identificado como “LR” para proteger a su hijo menor, quien aún permanece en la comunidad, el denunciante contó que se vinculó a Amatreya en 2016 a través de un voluntariado. “Entré por dos meses y terminé quedándome dos años. Me ofrecieron una canalización del alma, me dieron un nombre espiritual y me dijeron que debía vivir en el campo para evolucionar espiritualmente”, narró. Según explicó, ese es uno de los métodos con los que la comunidad incorpora nuevos miembros.

La comunidad Amatreya, dirigida por una pareja —una mujer española y un argentino—, promueve prácticas de aislamiento, alimentación vegana, terapias alternativas y contacto limitado con el mundo exterior. LR sostuvo que muchas personas terminan atrapadas dentro del grupo por la manipulación emocional y la pérdida progresiva de vínculos y autonomía.

“El punto de quiebre fue enterarme de que las tierras donde vivíamos estaban usurpadas. Me expusieron a una situación penal sin avisarme. Además, nunca me hicieron socio como prometían y todo el tiempo debía participar de rituales y terapias”, detalló.

Su principal preocupación hoy es la situación de su hijo, que continúa dentro del grupo y al que puede ver solo cuatro veces al mes por disposición judicial. “Está expuesto a un entorno muy riesgoso. Vi rituales donde personas con brotes psicóticos eran parte de las actividades. Se juega con la salud mental de la gente. Temo por su integridad física y emocional”, alertó.

Amatreya ya había estado en el centro de la polémica en 2011, cuando la Justicia de Alta Gracia cuestionó que familias de la comunidad tuvieran niños sin enviarlos a la escuela, sin vacunarlos y poniéndoles nombres espirituales. La experiencia de LR se suma a una serie de denuncias similares contra grupos que, bajo la apariencia de comunidades espirituales, ejercen prácticas sectarias.

“En las redes muestran una imagen idealizada. Pero lo que pasa adentro no lo cuentan porque nadie querría entrar. Es una organización abusiva, que destruye vínculos y proyectos de vida”, concluyó el denunciante, que actualmente litiga por la custodia completa de su hijo.





