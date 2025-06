(Villa La Bolsa; SN) – La secretaria comunal Liliana Flores, integrante del espacio opositor Participación Vecinal, manifestó serias objeciones a la gestión de la actual administración de Villa La Bolsa durante la asamblea anual realizada el pasado sábado 21 de junio, en la cual se aprobó el balance del ejercicio 2024.

Flores cuestionó que, pese a haberse presentado un superávit comunal de 39 millones de pesos al cierre de 2023, persistan múltiples deficiencias en infraestructura y servicios públicos. “Llama la atención que con un superávit de 39 millones, como se mostró, el techo de la biblioteca se esté cayendo. Esto viene sucediendo desde 2023”, afirmó.

En cuanto a la situación de la educación, la funcionaria señaló la falta de respuesta ante los reclamos por el estado edilicio de los establecimientos: “He tenido distintas reuniones con las directoras de la escuela primaria y el jardín. Son muchas las quejas en cuanto al mantenimiento. Por ejemplo, los padres tuvieron que comprar silicona para arreglar grietas profundas en el piso”.

Flores también cuestionó la situación laboral de las auxiliares de la biblioteca. Denunció que no se les pagó el mes de enero de 2024 y que a parte del personal no se le renovó el contrato para este año. “Se tomó la decisión de recortar el almuerzo y a la cocinera no se le renovó el contrato”, detalló.

Otro de los puntos señalados fue el deterioro del dispensario local. “Tiene una humedad tremenda”, dijo, y subrayó la falta de especialidades médicas desde comienzos de año. “Nos encontramos en 2025 sin ginecología ni pediatría. Hace casi tres meses que no contamos con esas especialidades. Incluso se fue la nutricionista y estuvimos un tiempazo sin trabajador social”.

La secretaria comunal remarcó que la situación fue advertida también desde el sistema de salud regional. Según explicó, “el director del Hospital Illia hizo una denuncia pública diciendo que hay comunas que no se están haciendo cargo de la atención primaria. Nombró específicamente a Villa La Bolsa como la comuna que menos especialidades tiene”.

En el plano cultural, Flores cuestionó la falta de iniciativas propias por parte de la comuna. “Durante todo 2024 no hubo propuestas genuinas impulsadas por la gestión. Las únicas actividades culturales fueron las que propuse yo. Cuando pedí el sonido, me dijeron que estaba roto. De hecho, hoy en la asamblea no había sonido por eso”, lamentó.

Finalmente, advirtió sobre la creciente dependencia de los fondos provinciales: “Si no fuera por el apoyo de la provincia, no llegaríamos a pagar los sueldos. Antes era 50 y 50 entre fondos comunales y coparticipación. Hoy estamos en un 70-30. De Nación, prácticamente nada. No llegan medicamentos, no hay obra pública. Es la Provincia la que está sosteniendo a las comunas”.