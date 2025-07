(SN; con información de C5N) Una vez más, un exagerado operativo policial se impuso sobre el legitimo derecho a la protesta. Este miércoles, en una nueva ronda frente al Congreso, un grupo de jubiladas y jubilados volvió a reclamar por el derecho a una jubilación justa y al acceso a la moratoria previsional. Lo hicieron pacíficamente, caminando por la vereda, como cada semana. Sin embargo, el Gobierno nacional respondió militarizando la calle. .



El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, desplegó un descomunal operativo que incluyó cientos de efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Camiones hidrantes, cascos, bastones, escudos. Todo un arsenal de represión como si el enemigo fueran un puñado de personas mayores luchando por una vida digna. Hubo empujones y gases lacrimógenos.



"El operativo es tremendo. Acabo de ver armas que no son solo de gases. La verdad es que es de terror. No hacemos nada. Estamos marchando por la vereda no más. Hay muchos más de ellos que nosotros", expresó una jubilada visiblemente conmocionada. "El operativo es exagerado. Mucha plata que la podrían repartir en otro lado. Genera indignación, pena. Es un retroceso", agregó Ana, otra jubilada.

Alcira, maestra jubilada, resumió el sentimiento colectivo: "Siempre nos persiguen, nos arrinconan. Son órdenes que reciben. No estamos contra ellos sino contra el gobierno que nos ataca, nos reprime y nos violenta".

"El operativo es exagerado como siempre, desproporcionado por la cantidad que somos. Invierten en represión en vez de pagarnos los aumentos que quieren vetar", señaló un jubilado. Y Liliana, otra manifestante, lo dijo sin vueltas: "El ajuste pasa solo con represión. Estamos esperando el veto de Milei y ver qué pasa con los diputados y senadores, si se venden por dos monedas o refrendan las leyes que ya sacaron".