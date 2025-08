Arde la UCR. Allende: "No me pareció bien ir a patalear a la Justicia"

(Alta Gracia; SN) - El conflicto en la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba escaló a los tribunales, y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió a favor de la realización de elecciones internas para elegir a los candidatos a diputados nacionales y este viernes vence el plazo de presentación de listas. Esta decisión judicial choca con la postura de la conducción partidaria.

En Alta Gracia, la concejala radical Lucía Allende afirmó que, aunque no hay "información certera de lo que va a ocurrir", considera que la realidad es que el Congreso del partido, "por amplísima mayoría, decidió que no haya internas". Allende señaló que esta decisión fue respaldada por congresales de toda la provincia, junto con el foro de intendentes, el foro de concejales y los presidentes departamentales. En su opinión, es solo un "grupo muy minoritario" el que insiste en las internas.

"No me parece bien y no estoy de acuerdo que la minoría, porque no salió como ellos querían, pataleen ante la justicia y que sea la justicia la que tengan que tomar estas decisiones que son netamente políticas", disparó Allende.



Este conflicto se enmarca en la tensión entre diferentes sectores del partido: Ramón Mestre, exintendente de la capital, quien enarboló los "ideales tradicionales" de la UCR y se opone a una alianza con La Libertad Avanza, y por otro lado, el diputado Rodrigo De Loredo y el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, quienes han mostrado simpatía por el Presidente y no descartan una futura alianza libertaria-radical.

El fallo judicial y el calendario electoral

El fallo judicial del juez Vaca Narvaja se produjo después de que los apoderados de los núcleos internos "Córdoba Abierta", "Integración para una Confluencia Radical" e "Identidad Radical" presentaran un recurso de apelación contra las resoluciones N° 08/2025 y 09/2025 de la Junta Electoral del partido. Los sectores mayoritarios del partido, a través del Comité Central y otros órganos, intentaron retrasar o suspender los plazos para las elecciones internas. La Mesa Ejecutiva, con la Resolución N° 1 del 21 de abril de 2025, suspendió los plazos de las internas, facultando al Comité Central a readecuar el cronograma "ad referéndum del Congreso".

El Tribunal recurrió al Artículo 99 de la Carta Orgánica Partidaria (C.O.P.), que subraya que el único método para elegir candidatos a cargos electivos nacionales es a través de elecciones internas. En ese sentido, se argumentó que cualquier otro método vulneraría los "derechos fundamentales" de quienes están legitimados para votar. El juez señaló que la suspensión de las elecciones PASO hace que la selección de candidatos dependa de los procedimientos internos de cada partido, y la carta orgánica "constituye la ley fundamental" de la agrupación, a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación.

La resolución judicial confirmó la validez de la Resolución 08/2025 de la Junta Electoral, que prorrogaba un plazo menor , pero revocó la Resolución 09/2025, que pretendía suspender el proceso electoral después de que el Congreso partidario rechazara la ratificación de una resolución anterior. El juez consideró que el Congreso se "extralimitó temporalmente en sus funciones" al no ratificar la Resolución 1/2025.

Para garantizar la participación de afiliados y no afiliados, el juez modificó la fecha de las elecciones internas para el 10 de agosto y estableció un nuevo cronograma electoral, advirtiendo que el no cumplimiento podría poner en peligro la participación del partido con candidatos propios en las elecciones generales de octubre.

Calendario electoral

El Tribunal estableció el siguiente cronograma electoral:

Viernes 01 de agosto (15:00 hs.): Vencimiento del plazo para presentar lista de candidatos por los núcleos/alianzas reconocidos.

Sábado 02 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de las listas de candidatos.

Domingo 03 de agosto (15:00 hs.): Vencimiento del plazo para formular impugnaciones a las listas de candidatos.

Lunes 04 de agosto (15:00 hs.): Plazo máximo para la resolución de la Junta Electoral sobre las impugnaciones u observaciones de oficio y oficialización de boletas de sufragio.

Martes 05 de agosto (15:00 hs.): Presentación de los modelos de boletas de sufragio.

Miércoles 06 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de modelos de boletas de sufragio.

Jueves 07 de agosto (15:00 hs.): Audición para la aprobación de los modelos de boletas de sufragio.

Viernes 08 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de padrones.

Domingo 10 de agosto (8 a 18 hs.): Elecciones internas.

El Tribunal encomendó a la Junta Electoral del partido que se encargue de la logística, la habilitación de los centros de votación y el despliegue y repliegue de urnas, garantizando el cumplimiento de cada uno de los plazos establecidos.