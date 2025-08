(Córdoba; SN) El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió en el conflicto en la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, garantizando la realización de elecciones internas para seleccionar a los candidatos a diputados nacionales. Esta decisión surge tras una serie de disputas entre diferentes sectores del partido. Por un lado, el exintendente Ramón Mestre defiende los "ideales tradicionales de la UCR" y se opone a cualquier alianza con La Libertad Avanza. Por otro lado, el diputado nacional Rodrigo de Loredo y el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, han expresado su simpatía por el actual Presidente y no descartaron una posible alianza.

La resolución judicial se produjo después de que los apoderados de los núcleos internos "Córdoba Abierta", "Integración para una Confluencia Radical" e "Identidad Radical" presentaran un recurso de apelación contra las resoluciones N° 08/2025 y 09/2025 dictadas por la Junta Electoral del partido.

Ramón Mestre, exintendente de la capital, criticó la demora de cuatro meses en la activación del proceso de elecciones internas por parte de las autoridades partidarias. Mestre convalidó el cronograma electoral y declaró que "las candidaturas las defina la militancia, no 60 personas en un congreso". Señaló que el juez ha tomado una decisión que garantiza la libre elección de quienes representarán al partido.

El exintendente rechazó la condición aprobada por el Congreso de la UCR de liderar un posible frente con La Libertad Avanza, calificándola de "trampa". Mestre argumentó que no comparten las políticas ni la visión de país de La Libertad Avanza, por lo que se mantienen como "férreos opositores" a cualquier alianza con ellos. Insistió en que el radicalismo debe preservar su identidad doctrinaria.

Por otra parte, en Alta Gracia el concejal Martín Barrionuevo comentó que organizar las elecciones en un plazo tan corto es "muy complejo". Expresó que la UCR debería llegar a un acuerdo. Barrionuevo consideró que "no es momento de internas", pero tampoco de "entregar los valores históricos del partido por un solo candidato". En su opinión, los acuerdos deben ser "de programas y no unipersonales". El concejal también afirmó que, desde su posición, debe cumplir con su función y no involucrarse en la "puja de algunos dirigentes que solo se acomodan ellos".

El fallo judicial y el calendario electoral

El magistrado señaló que los órganos mayoritarios del partido, como el Comité Central, intentaron suspender o retrasar las elecciones internas. La Mesa Ejecutiva del Congreso, a través de la Resolución N° 1 del 21 de abril de 2025, suspendió los plazos para las elecciones internas, facultando al Comité Central a readecuar el cronograma "ad referéndum del Congreso". El Congreso, sin embargo, se demoró 91 días en no ratificar la resolución 1/2025, cuando el proceso electoral ya estaba en curso.

El juez Vaca Narvaja recurrió al artículo 99 de la Carta Orgánica Partidaria (C.O.P.), que establece que el único método para elegir a los candidatos a cargos electivos nacionales es a través de elecciones internas abiertas. El fallo argumenta que "cualquier otro método vulneraría derechos fundamentales" de los afiliados y simpatizantes legitimados para votar.

Tras el fallo, el dirigente radical Lucas Carvallo afirmó que la resolución es "muy importante" porque ratifica la voluntad de que "sean los afiliados y simpatizantes quienes elijan los candidatos y el rumbo del partido". También agregó que el fallo garantiza los derechos y "pone límites a las imposiciones ilegales de la conducción partidaria". Según Carvallo, la decisión del juez imposibilita que la UCR "cierre una alianza con milei como querían algunos".

El juez confirmó la validez de la Resolución 08/2025 de la Junta Electoral, que prorrogaba un plazo menor, argumentando que esto "otorga una mayor posibilidad de participación a aquellos núcleos que no hayan podido cumplimentar los requisitos". No obstante, revocó la Resolución 09/2025, que buscaba suspender el proceso electoral tras el rechazo del Congreso a la resolución anterior. El Tribunal concluyó que la decisión del Congreso de no ratificar la Resolución 1/2025 fue una extralimitación temporal de sus funciones.

Para garantizar el cumplimiento de la ley y la participación de los afiliados y no afiliados, se modificó la fecha de las elecciones internas para el domingo 10 de agosto. Se estableció el siguiente cronograma electoral, con la habilitación de los días sábado 2 y domingo 3 de agosto para su cumplimiento:

Viernes 01 de agosto (15:00 hs.): Vencimiento del plazo para presentar lista de candidatos por los núcleos/alianzas reconocidos.

Sábado 02 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de las listas de candidatos.

Domingo 03 de agosto (15:00 hs.): Vencimiento del plazo para formular impugnaciones a las listas de candidatos.

Lunes 04 de agosto (15:00 hs.): Plazo máximo para la resolución de la Junta Electoral sobre las impugnaciones u observaciones de oficio y oficialización de boletas de sufragio.

Martes 05 de agosto (15:00 hs.): Presentación de los modelos de boletas de sufragio.

Miércoles 06 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de modelos de boletas de sufragio.

Jueves 07 de agosto (15:00 hs.): Audición para la aprobación de los modelos de boletas de sufragio.

Viernes 08 de agosto (15:00 hs.): Exhibición de padrones.

Domingo 10 de agosto (8 a 18 hs.): Elecciones interna.

El magistrado advirtió que el no cumplimiento de este cronograma podría poner en peligro la participación de la UCR con candidatos propios en las elecciones de octubre.