(SN; Córdoba/Alta Gracia) Frente al reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones sociales, federaciones y colectivos de derechos humanos lanzaron un llamado masivo a la movilización y al paro para este martes 5 de agosto.

En la capital provincial, la concentración se realizará a las 12:00 horas en Plaza San Martín, mientras que en Alta Gracia se convoca a la comunidad a manifestarse a la misma hora en Plaza Manuel Solares. En Buenos Aires la protesta tendrá lugar en Plaza del Congreso a las 11:30.

Una ley vital vetada

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y tenía como objetivo principal garantizar el acceso a tratamientos, transporte, medicación y acompañamiento para miles de personas con discapacidad que enfrentan un abandono sistemático.

El proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria y social que atraviesa este colectivo, poniendo fin a los recortes, demoras y la precariedad que sufren diariamente. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la ley bajo el argumento de “no hay plata”, dejando a miles sin respuestas concretas.

Reclamo unificado y urgente

Los convocantes denuncian que el veto no es austeridad, sino abandono y exclusión. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora expresó públicamente su rechazo a la medida y ratificó el apoyo provincial a las políticas de inclusión y asistencia a personas con discapacidad.

En Buenos Aires, las organizaciones señalan que muchos trabajadores de talleres protegidos sobreviven con ingresos mínimos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, y que numerosos prestadores están al borde del cierre por la falta de financiamiento adecuado.

¿Qué sigue?

El Congreso aún puede intentar rechazar el veto, pero para ello necesita una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un escenario complejo en el actual contexto político. Además, el presidente ya advirtió que judicializará la ley si se aprueba pese a su veto.

Los movimientos sociales llaman a la sociedad a no quedarse de brazos cruzados y a participar de las movilizaciones, porque “los derechos no se vetan, la discapacidad no espera y la emergencia es real y urgente”.