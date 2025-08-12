Tiempo en Alta Gracia: un martes primaveral antes del golpe de frío

(SN; Alta Gracia) Este martes 12 de agosto se despide con un aire casi primaveral: cielo parcialmente nublado, máxima de 22°C y mínima de 6°C, sin chances de lluvia. Sin embargo, la calma no durará mucho. Desde la noche, el viento sur comenzará a marcar la llegada de un frente frío que hará caer los termómetros.

El miércoles 13 será el inicio del cambio: máxima de 17°C y mínima de 6°C, cielo mayormente nublado y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El jueves 14 y viernes 15, el invierno se hará sentir con máximas de apenas 15°C y 14°C respectivamente, y mínimas que bajarán a 4°C e incluso 0°C, acompañadas de viento moderado a fuerte.

El sábado 16 se mantendrá el frío, con máxima de 15°C y mínima de 1°C. A partir del domingo 17, el sol volverá a pleno y las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 21°C para el lunes 18, sin probabilidad de lluvias en todo el período.

En resumen, el calorcito de hoy será solo un paréntesis: se vienen días fríos, ventosos y con mínimas invernales, ideales para desempolvar bufandas y abrigos.