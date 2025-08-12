Tiempo en Alta Gracia: un martes primaveral antes del golpe de frío

Tiempo en Alta Gracia: calorcito fuera de temporada, ¿hasta cuándo?
Alta Gracia vive un lunes soleado con máxima de 22° y sin lluvias, pero el resto de la semana traerá un marcado descenso de temperatura y ráfagas intensas.
La ciudad disfruta de una jornada templada y soleada, pero un frente frío traerá viento, mínimas bajo cero y varios días de invierno intenso.Sociedad12 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este martes 12 de agosto se despide con un aire casi primaveral: cielo parcialmente nublado, máxima de 22°C y mínima de 6°C, sin chances de lluvia. Sin embargo, la calma no durará mucho. Desde la noche, el viento sur comenzará a marcar la llegada de un frente frío que hará caer los termómetros.
El miércoles 13 será el inicio del cambio: máxima de 17°C y mínima de 6°C, cielo mayormente nublado y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El jueves 14 y viernes 15, el invierno se hará sentir con máximas de apenas 15°C y 14°C respectivamente, y mínimas que bajarán a 4°C e incluso 0°C, acompañadas de viento moderado a fuerte.
El sábado 16 se mantendrá el frío, con máxima de 15°C y mínima de 1°C. A partir del domingo 17, el sol volverá a pleno y las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 21°C para el lunes 18, sin probabilidad de lluvias en todo el período.
En resumen, el calorcito de hoy será solo un paréntesis: se vienen días fríos, ventosos y con mínimas invernales, ideales para desempolvar bufandas y abrigos.
Alta Gracia vive un lunes soleado con máxima de 22° y sin lluvias, pero el resto de la semana traerá un marcado descenso de temperatura y ráfagas intensas.
El sol brilla sobre Alta Gracia, pero el frío sigue firme: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C para este viernes sin lluvias y con vientos suaves.
El día arrancó fresco y con el cielo cubierto. No se esperan lluvias, pero las ráfagas de viento harán que el frío se sienta con más fuerza.
La intendenta Natalia Contini anunció con orgullo la instalación de cartelería “inclusiva” en una plaza de Anisacate, pero colocó la simbología de Estados Unidos en lugar de la que se usa en Argentina.
En el marco de un convenio con el Ministerio de Salud de Córdoba, la Cooperativa de Anisacate inició la entrega de elementos esenciales para mejorar el acceso a la salud en el Valle de Paravachasca.
Arranca una semana ventosa y fresca en Alta Gracia, este lunes habrá ráfagas de hasta 50 km/h y la temperatura oscilará entre 4°C y 19°C. Frío en aumento desde mañana.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
Tras dos semanas de exploración en el Cañón Submarino Mar del Plata, el equipo registró especies nunca vistas en aguas argentinas y reafirmó su compromiso con la ciencia nacional.
El 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista, fecha que recuerda al pionero Pedro Cudero y destaca la importancia del profesionalismo ante la avalancha de consejos sin base científica.
El mandatario presentó un escrito en la causa iniciada por la familia del niño e intenta despegarse de las descalificaciones: apela al derecho a la libertad de expresión y a la repetida premisa de que sus cuentas en las redes son personales y no lo representan como presidente.
Por impulso del gobierno provincial, las 25 comunidades regionales de Córdoba adhirieron a la Red de Municipios Cooperativos de la Confederación Cooperativa de la Argentina (Cooperar).