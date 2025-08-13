Alta Gracia: se pegaron un "Palio"

(SN; Alta Gracia) Un accidente de tránsito ocurrió este viernes a las 16:03 en la rotonda de la Ruta 5, en el ingreso a Alta Gracia, cuando dos vehículos Fiat Palio colisionaron.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, uno de los autos, conducido por un hombre de 38 años, impactó contra otro de iguales características, manejado por un hombre de 41 años que iba acompañado por una mujer de 39 años.

En el lugar trabajó una unidad de emergencias de Vittal, que asistió a los ocupantes sin necesidad de trasladarlos al hospital.