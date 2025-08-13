Alta Gracia: se pegaron un "Palio"

Alta Gracia: dos detenidos por intento de robo y agresión a policías
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
Dos Fiat Palio colisionaron en la rotonda de Alta Gracia. Ninguno de los ocupantes resultó con heridas que requirieran traslado.Policiales13 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Un accidente de tránsito ocurrió este viernes a las 16:03 en la rotonda de la Ruta 5, en el ingreso a Alta Gracia, cuando dos vehículos Fiat Palio colisionaron.
De acuerdo con las primeras informaciones policiales, uno de los autos, conducido por un hombre de 38 años, impactó contra otro de iguales características, manejado por un hombre de 41 años que iba acompañado por una mujer de 39 años.
En el lugar trabajó una unidad de emergencias de Vittal, que asistió a los ocupantes sin necesidad de trasladarlos al hospital.
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
Un hombre de 38 años fue trasladado al Hospital Regional luego de despistar con su camioneta en la Ruta 5, a la altura de Santa Ana.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
Héctor Villagra, jefe de la Departamental Santa María, brindó detalles del operativo que permitió atrapar a los presuntos asesinos del vecino octogenario. Los detenidos son jóvenes de Alta Gracia con frondosos antecedentes.
La Policía recuperó una cocina en buenas condiciones en un descampado de barrio El Crucero. Investigan si fue robada.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
Ante el alto riesgo de fuego en la provincia, el Gobierno local emitió una serie de recomendaciones para evitar los focos ígneos.
Se trata de David Colazo, hijo mayor de la mujer de 50 años que fue rescatada de su propia vivienda por efectivos policiales, quienes la encontraron en un grave estado de salud. El marido y una de las hijas se encuentran detenidos por el delito de abandono de persona agravado.
Se trata de la tercera edición de este encuentro que tendrá cuatro días de música, películas y documentales con sello cordobés.