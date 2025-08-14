Alta Gracia: comunicaron avances para mejorar el ingreso a los barrios sobre la C-45

(SN; Alta Gracia) Este jueves, el Gobierno local comunicó avances en las gestiones para mejorar el ingreso a los barrios de la ciudad sobre la ruta C-45.

Se trata de las reuniones que mantuvo el intendente Marcos Torres Lima y el secretario de Obras Públicas Marcos Moreira con el presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, y su equipo técnico.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una solución integral para mejorar el ingreso a estos barrios ubicados a la vera de la ruta provincial C-45, en el sector comprendido entre Villa Camiares y Falda del Carmen.

“Esta gestión siempre apunta a acompañar con planificación y ordenamiento el crecimiento de nuestra ciudad. Esta obra es una respuesta a un pedido de los vecinos y vecinas de todo el sector, y estamos trabajando junto a Vialidad Provincial y el sector privado para que sea una realidad”, destacó el intendente Marcos Torres.

Vale decir que de la reunión también participaron desarrolistas de los barrios Loma de la Estancia, Reserva Tajamar y Villa Juana.

“La Municipalidad de Alta Gracia continuará acompañando las gestiones técnicas y administrativas necesarias para que el proyecto se concrete en el menor plazo posible”, reza el comunicado del Gobierno.