Tiempo en Alta Gracia: jornada ventosa con 24 grados de máxima

Tiempo en Alta Gracia: miércoles soleado y 21 grados de máxima
La jornada arranca fresca, pero la máxima trepará hasta los 21 °C con cielo despejado.
El jueves se presenta con sol y viento en la ciudad. La temperatura alcanzará los 24 °C y descenderá hasta los 8 °C en horas de la noche.21 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El jueves 21 de agosto comenzó con cielo despejado y viento moderado en la ciudad. La temperatura mínima se ubicó en 8 °C y se espera que la máxima llegue a 24 °C durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá mayormente soleada, con ráfagas de viento que reforzarán la sensación térmica en distintos momentos del día.
El tiempo cambiará el viernes, cuando se prevé una marcada disminución de la temperatura —con máxima de 15 °C y mínima de 3 °C— y un alerta amarilla por vientos fuertes en la región.
Para el fin de semana, se anticipan días fríos y soleados, con mínimas cercanas a 0 °C el sábado y un ascenso térmico hacia el domingo, que alcanzará los 22 °C.
En una sesión especial, Diputados debatirá los vetos presidenciales a leyes clave y proyectos impositivos impulsados por los gobernadores.
El Festival de Cine Monumental Sierras de Alta Gracia comenzará el próximo viernes 21 de agosto, con una programación que incluye cortometrajes de estudiantes, películas para todo público y actividades educativas.
En el programa Argenzuela de la señal televisiva C5N salieron a la luz los audios que demuestran el presunto cobro de retornos de distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio.
Con apoyo opositor y grietas en La Libertad Avanza, la Cámara reafirma derechos de personas con discapacidad. El colectivo local en lucha por la defensa de los derechos de la ciudadanía compartió el tablero realizado a mano luego de la sesión en Diputados, que grafica la decisión de cada legislador cordobés.