Tiempo en Alta Gracia: jornada ventosa con 24 grados de máxima

(SN; Alta Gracia) El jueves 21 de agosto comenzó con cielo despejado y viento moderado en la ciudad. La temperatura mínima se ubicó en 8 °C y se espera que la máxima llegue a 24 °C durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá mayormente soleada, con ráfagas de viento que reforzarán la sensación térmica en distintos momentos del día.

El tiempo cambiará el viernes, cuando se prevé una marcada disminución de la temperatura —con máxima de 15 °C y mínima de 3 °C— y un alerta amarilla por vientos fuertes en la región.

Para el fin de semana, se anticipan días fríos y soleados, con mínimas cercanas a 0 °C el sábado y un ascenso térmico hacia el domingo, que alcanzará los 22 °C.