Tiempo en Alta Gracia: más cerca del verano... calor y tormentas

Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sociedad20 de noviembre de 2025 SN
Clima 2025 Tormentoso (10)

(Alta Gracia; SN).- La inestabilidad climática regresa a la región con fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite una alerta por la llegada de tormentas fuertes a última hora de este jueves 20 de noviembre, que estarán precedidas por una jornada de calor con una máxima de 35°C.

Se recomienda extremar las precauciones, ya que por la noche habrá una altísima probabilidad de precipitación y ráfagas de viento que se acercarán a los 70 km/h.

Mañana y Tarde Calurosa: El día comenzará templado(18º c), pero el termómetro se disparará por la tarde hasta los 35°C. El viento se mantendrá fuerte (ráfagas de 42 a 50 km/h) durante estas franjas, aumentando la sensación de calor y sequedad.

Alerta Nocturna: La inestabilidad se desatará por la noche. La probabilidad de Tormentas Fuertes es prácticamente un hecho (70% a 100%), con un incremento de la velocidad del viento, que oscilará entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 69 km/h.

Descenso Térmico: La lluvia y la tormenta provocarán un brusco descenso, con una temperatura que rondará los 19ºC durante la noche.

