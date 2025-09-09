Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y alerta amarilla por fuertes vientos
El día se presenta mayormente soleado, con temperaturas en ascenso hasta los 26 grados, pero rige una advertencia amarilla por vientos del sector sur.
Del encuentro participaron intendentes, jefes comunales y autoridades policiales de toda la provincia, quienes se reunieron para fortalecer la colaboración interinstitucional y abordar de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad.
(SN; Despeñaderos) Este martes en la localidad de Despeñaderos se realizó un importante conversatorio de seguridad, que incluyó la presencia de intendentes del Departamento Santa María y autoridades policiales de la provincia.
El encuentro tuvo como finalidad fortalecer la colaboración interinstitucional y abordar de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad. En el Centro Cultural Juan Carlos Cimadamore se debatieron diversos planteos y sugerencias, entre los que destacaron el fortalecimiento de la coordinación, la necesidad de optimizar la comunicación y la acción conjunta entre las distintas fuerzas de seguridad y los gobiernos locales.
Además se debatieron estrategias innovadoras para la prevención del delito, con un enfoque en la participación comunitaria y el uso de tecnología. También se plantearon proyectos para la actualización de equipamiento y capacitación del personal policial y de las fuerzas de seguridad.
Por otro parte, como resultado del conversatorio, se delinearon proyectos de programas destinados a mejorar la seguridad en la región. Entre las iniciativas se mencionó el programa de vigilancia comunitaria Ojos en alerta, acciones para potenciar la participación ciudadana en la prevención del delito, capacitaciones conjuntas diseñado de programas de formación específicos para el personal de todas las áreas involucradas en la seguridad.
Desde la Departamental remarcaron que la jornada marca un hito en el compromiso de las autoridades por construir un entorno más seguro para todos los ciudadanos, con la promoción de un trabajo articulado y estratégico.
Entre los presentes estuvo la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, el secretario de Gobierno de Alta Gracia, Mariano Agazzi, los jefes comunales Miguel Vanetti (La Rancherita), José Ludueña (Villa del Prado), el intendente de Lozada Franco Oviedo, entre otros funcionarios, junto a las autoridades policiales: el secretario de Seguridad Ángel Bevilacua, el sub Jefe de Policía Antonio Urquiza, el director y subdirector general Departamentales Cristian Gómez y Sergio Romera, el director de la Departamental Santa María Héctor Villagra. Además participaron Martin Nuñez Cremades, el sub secretario de Coordinación Operativa Walter Gómez, la subdirectora de la Departamental Santa María Cecilia Farías, junto a representantes del poder judicial, jueces de Paz de distintas localidades y oficiales superiores.
