Tiempo en Alta Gracia: chaparrones y mucho calor

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada inestable y de altas temperaturas.

Sociedad06 de diciembre de 2025 Redacción SN
Clima 2025 Tormentoso (10)
Clima 2025 Tormentoso (10)

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada inestable, de altas temperaturas y posibles tormentas.

La máxima estimada es de 32 grados, mientas que la mínima alcanzó los 18°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y por la tarde se aguardan fuertes chaparrones con actividad eléctrica.

Por otro lado se anunciaron vientos de variada dirección a unos 12 kilómetros por hora.

Te puede interesar
basualdo

Despeñaderos: Carolina Basualdo juró como diputada de la Nación

Redacción SN
Sociedad03 de diciembre de 2025

Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en ocupar este cargo. La Intendenta ocupará su banca en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En Despeñaderos, en tanto, uno de los concejales del oficialismo tendrá la responsabilidad de dirigir el Departamento Ejecutivo durante el tiempo de licencia requerido.

Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email