Tiempo en Alta Gracia: chaparrones y mucho calor

Tiempo en Alta Gracia: Vamos a transpirar... en EEUU se sortea el Mundial, a la hora del horno
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada inestable y de altas temperaturas.Sociedad06 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada inestable, de altas temperaturas y posibles tormentas.
La máxima estimada es de 32 grados, mientas que la mínima alcanzó los 18°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y por la tarde se aguardan fuertes chaparrones con actividad eléctrica.
Por otro lado se anunciaron vientos de variada dirección a unos 12 kilómetros por hora.
