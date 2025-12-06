Tiempo en Alta Gracia: chaparrones y mucho calor

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada inestable, de altas temperaturas y posibles tormentas.

La máxima estimada es de 32 grados, mientas que la mínima alcanzó los 18°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y por la tarde se aguardan fuertes chaparrones con actividad eléctrica.

Por otro lado se anunciaron vientos de variada dirección a unos 12 kilómetros por hora.