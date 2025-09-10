Mendoza: una adolescente fue armada a la escuela y amenazó a sus compañeros y docentes

Tiempo en Alta Gracia: alerta por vientos fuertes y jornada soleada
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. El día se presenta soleado, con máximas de 25°.
Ocurrió en un establecimiento del departamento de La Paz, a 145 kilómetros de la capital provincial. El arma que usó la menor sería de su padre, quien sería efectivo policial de la provincia de San Luis. Después de horas encerrada en una de las aulas entregó el revólver.Sociedad10 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) Este miércoles en la ciudad mendocina de La Paz, una alumna de 14 años ingresó armada a la Escuela Marcelino Blanco, donde amenazó a sus compañeros de clase y docentes al efectuar tres disparos al aire.
Según trascendió en los medios locales, no se registraron heridos por el momento. En el lugar se desarrolló un amplio operativo policial y, luego de horas, la joven entregó el arma.
La menor entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis.
De acuerdo con la información de los diarios locales, los compañeros de la escuela, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, afirmaron que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el carma cargada y apuntó a un par de chicos. Según describieron, es una niña muy callada, de pocas amigas, y a la que últimamente habían visto muy angustiada y llorando.
La menor estuvo atrincherada en la escuela, aislada, y en estado de shock. En un principio afirmó que no iba a negociar "hasta que entre la profesora Raquel". Pero después del trabajo de los negociadores, la niña finalmente entregó el arma.
En el lugar trabajaó personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.
“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas”, habían advertido desde el Ministerio de Seguridad provincial, y solicitaron a los medios de comunicación no acercarse a la zona, porque “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.
En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial por el caso de la alumna atrincherada con un arma de fuego en una escuela de La Paz.
Del encuentro participaron intendentes, jefes comunales y autoridades policiales de toda la provincia, quienes se reunieron para fortalecer la colaboración interinstitucional y abordar de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad.
