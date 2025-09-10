Mendoza: una adolescente fue armada a la escuela y amenazó a sus compañeros y docentes

(SN; con información de NA) Este miércoles en la ciudad mendocina de La Paz, una alumna de 14 años ingresó armada a la Escuela Marcelino Blanco, donde amenazó a sus compañeros de clase y docentes al efectuar tres disparos al aire.

Según trascendió en los medios locales, no se registraron heridos por el momento. En el lugar se desarrolló un amplio operativo policial y, luego de horas, la joven entregó el arma.

La menor entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis.

De acuerdo con la información de los diarios locales, los compañeros de la escuela, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, afirmaron que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el carma cargada y apuntó a un par de chicos. Según describieron, es una niña muy callada, de pocas amigas, y a la que últimamente habían visto muy angustiada y llorando.

La menor estuvo atrincherada en la escuela, aislada, y en estado de shock. En un principio afirmó que no iba a negociar "hasta que entre la profesora Raquel". Pero después del trabajo de los negociadores, la niña finalmente entregó el arma.

En el lugar trabajaó personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas”, habían advertido desde el Ministerio de Seguridad provincial, y solicitaron a los medios de comunicación no acercarse a la zona, porque “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.

En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial por el caso de la alumna atrincherada con un arma de fuego en una escuela de La Paz.