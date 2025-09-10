Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Inflación: el Indec comunicó el incremento de precios de agosto
La inflación fue del 1.9 %, por lo que no hubo variaciones con respecto al dato de julio. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6 por ciento.
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Significó una suba del 1% mensual y del 23,5% interanual. El aumento acumulado en lo que va del año es del 13,3%.Nacionales10 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Este miércoles, luego del informe correspondiente a los números de inflación de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia tipo requirió ingresos por al menos $1.160.780 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1% con respecto al mes anterior y del 23,5% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $520.529 para no caer en la indigencia.
En un informe, el Indec expuso que la variación mensual en agosto de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 1%, mientras que el incremento interanual fue del 23,5%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 15,8%.
En tal sentido, el aumento en agosto con respecto a julio de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 1%, mientras que el incremento interanual, al igual que la CBA, alcanzó el 23,5%. La suba acumulada en lo que va del año es del 13,3%.
En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $924.116 para no caer en la pobreza y al menos $414.402 para no ser indigente en el sexto mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.220.885 para no ser pobre y $547.482 para superar el umbral de indigencia.
