Alta Gracia: más de 20 motos secuestradas en un nuevo operativo vehicular

(SN; Alta Gracia) El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó en la ciudad un nuevo operativo de Control de tránsito vehicular, en el que se secuestraron decenas de motocicletas por diversas infracciones.

Desde el Gobierno local informaron que del operativo participaron inspectores municipales de Tránsito y de Ambiente, dependientes de la Secretaría General y de Recursos Humanos.

Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 21 motocicletas que no reunían las condiciones para circular. Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.

El municipio comunicó que los operativos continúan de manera regular, como parte del plan de trabajo del área y recomiendan a los conductores cumplir con las normas vigentes.