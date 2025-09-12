Tiempo en Alta Gracia: faltan 9 días para la primavera... pero ya se siente

Tiempo en Alta Gracia: un jueves a pleno sol y con clima primaveral
El día se presenta con cielo despejado, máximas cercanas a los 24 grados y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Por la noche descenderá la temperatura.
El viernes llega con sol y temperaturas agradables en Alta Gracia, anticipo de la primavera que ya asoma en el calendario.Sociedad12 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El viernes llega con cielo mayormente despejado y una temperatura que invita a estar al aire libre. La máxima rondará los 23 °C, mientras que la mínima se registró en torno a los 8 °C durante la madrugada.
El viento soplará del noreste con intensidad moderada, sin generar complicaciones. El sol será protagonista durante casi toda la jornada, con algunas nubes altas que pasarán de visita sin dejar lluvias.
La recomendación es salir con abrigo liviano en las primeras horas y ropa fresca hacia el mediodía. Además, no olvidar lentes de sol si la tarde te encuentra en la calle, porque el cielo despejado hará brillar más la jornada.
El día se presenta con cielo despejado, máximas cercanas a los 24 grados y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Por la noche descenderá la temperatura.
Ocurrió en un establecimiento del departamento de La Paz, a 145 kilómetros de la capital provincial. El arma que usó la menor sería de su padre, quien sería efectivo policial de la provincia de San Luis. Después de horas encerrada en una de las aulas entregó el revólver.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. El día se presenta soleado, con máximas de 25°.
Del encuentro participaron intendentes, jefes comunales y autoridades policiales de toda la provincia, quienes se reunieron para fortalecer la colaboración interinstitucional y abordar de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad.
El día se presenta mayormente soleado, con temperaturas en ascenso hasta los 26 grados, pero rige una advertencia amarilla por vientos del sector sur.
El lunes arranca con frío y cielo parcialmente despejado. El resto de la semana traerá jornadas soleadas con máximas cercanas a los 25 °C.
El economista analizó la derrota oficialista en Buenos Aires y cuestionó la estrategia de Javier Milei. Señaló que la política económica basada en la escuela austríaca “no sirve para la realidad argentina”.
Trabajadores y estudiantes universitarios preparan una nueva Marcha Federal en rechazo al veto del Presidente y docentes convocaron a un paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.
Se trata de pasajeros argentinos, migrantes expulsados en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder de Donald Trump.
El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente de Brasil, quien podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023.
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.