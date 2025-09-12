Tiempo en Alta Gracia: faltan 9 días para la primavera... pero ya se siente

(SN; Alta Gracia) El viernes llega con cielo mayormente despejado y una temperatura que invita a estar al aire libre. La máxima rondará los 23 °C, mientras que la mínima se registró en torno a los 8 °C durante la madrugada.

El viento soplará del noreste con intensidad moderada, sin generar complicaciones. El sol será protagonista durante casi toda la jornada, con algunas nubes altas que pasarán de visita sin dejar lluvias.

La recomendación es salir con abrigo liviano en las primeras horas y ropa fresca hacia el mediodía. Además, no olvidar lentes de sol si la tarde te encuentra en la calle, porque el cielo despejado hará brillar más la jornada.