Potrero de Garay: fuerte choque entre auto y camioneta

Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.

Policiales12 de septiembre de 2025 SN
Policiales potrero (2)

(SN; Alta Gracia) Este jueves por la noche, en Potrero de Garay, sobre la Ruta S‑495, km 2, B° Residencia 4, se produjo un accidente de tránsito que involucró a un automóvil VW Dodge negro y una camioneta Nissan Frontier gris.

Los conductores, un hombre de 35 años y otro de 21, fueron entrevistados en el lugar para determinar las causas del siniestro, que aún se investigan.

Personal de la ambulancia de Potrero de Garay realizó las primeras intervenciones y ambos involucrados fueron trasladados al dispensario local para una evaluación médica más completa.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email