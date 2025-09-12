Potrero de Garay: fuerte choque entre auto y camioneta

Despeñaderos: discutió en un control y terminó en la comisaría
Un motociclista de 31 años fue aprehendido luego de insultar e intentar golpear a efectivos de la Guardia Local durante un procedimiento preventivo.
Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.Policiales12 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este jueves por la noche, en Potrero de Garay, sobre la Ruta S‑495, km 2, B° Residencia 4, se produjo un accidente de tránsito que involucró a un automóvil VW Dodge negro y una camioneta Nissan Frontier gris.
Los conductores, un hombre de 35 años y otro de 21, fueron entrevistados en el lugar para determinar las causas del siniestro, que aún se investigan.
Personal de la ambulancia de Potrero de Garay realizó las primeras intervenciones y ambos involucrados fueron trasladados al dispensario local para una evaluación médica más completa.
El sujeto de 34 años fue alcanzado en el sector conocido como bajada de la bomba, en cercanías a la costa del río. Además se recuperaron elementos sustraídos de una vivienda.
¡Insólito! Un hombre terminó detenido tras robar su propio Jeep del corralón municipal en Malagueño. Crónica de una fugaz fuga.
El accidente se produjo sobre ruta 5. La mujer a bordo de la moto fue trasladada al Hospital Regional con diversos traumatismos.
Escapó del Hospital Illia con la madrugada de testigo, pero el destino volvió a alcanzarlo en un rincón oscuro de Córdoba capital.
Un accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre de 57 años en la zona cercana a Rafael García.
El economista analizó la derrota oficialista en Buenos Aires y cuestionó la estrategia de Javier Milei. Señaló que la política económica basada en la escuela austríaca “no sirve para la realidad argentina”.
Trabajadores y estudiantes universitarios preparan una nueva Marcha Federal en rechazo al veto del Presidente y docentes convocaron a un paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.
Se trata de pasajeros argentinos, migrantes expulsados en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder de Donald Trump.
El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente de Brasil, quien podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023.
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.