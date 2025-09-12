Potrero de Garay: fuerte choque entre auto y camioneta

(SN; Alta Gracia) Este jueves por la noche, en Potrero de Garay, sobre la Ruta S‑495, km 2, B° Residencia 4, se produjo un accidente de tránsito que involucró a un automóvil VW Dodge negro y una camioneta Nissan Frontier gris.

Los conductores, un hombre de 35 años y otro de 21, fueron entrevistados en el lugar para determinar las causas del siniestro, que aún se investigan.

Personal de la ambulancia de Potrero de Garay realizó las primeras intervenciones y ambos involucrados fueron trasladados al dispensario local para una evaluación médica más completa.