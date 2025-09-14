Alta Gracia: dos motociclistas hospitalizados tras el impacto con un automóvil

El accidente se produjo en barrio Caferatta por causas que no se establecieron. Los ocupantes de la moto sufrieron algunas lesiones y fueron trasladados por el personal de emergencias.

Policiales14 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del sábado ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Cuyo y Suipacha, en barrio Caferatta, donde se dio el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 37 años, y una moto en la que circulaba un joven de 23 años junto a una mujer de la misma edad.

Las causas del accidente aún no se establecieron y reportaron que los ocupantes de la moto debieron ser trasladados al Hospital con algunas lesiones producto del impacto.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los motociclistas.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

