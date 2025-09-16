Contrael ajuste: rotundo rechazo de las universidades al Presupuesto de Milei

Industria: la capacidad instalada registró una rotunda caída en julio
El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el monto que por cadena nacional el Presidente anunció que se destinará a las casas de altos estudios está lejos de ser suficiente. También le pidió al Congreso que ratifique la ley de financiamiento universitario.Nacionales16 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció que el presupuesto que el presidente Javier Milei anunció anoche para la educación superior “profundiza el ajuste” sobre las casas de altos estudios, y volvió a exigirle al Congreso que ratifique el miércoles la ley de financiamiento universitario que el Gobierno había vetado.
A través de un breve pero contundente comunicado, los rectores de las universidades nacionales salieron al cruce de las cifras presentadas por el jefe de Estado en cadena nacional. A través de la cadena nacional, Milei dijo que los gastos proyectados para las universidades es de “4,8 billones de pesos”.
El CIN recalcó que ese monto está lejos de ser suficiente y puntualizó que, por lo tanto, esa iniciativa “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.
“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicaron en una declaración.
Según la comparación que hicieron los equipos económicos que administran la educación superior, ese monto previsto para 2026 “es igual” al de 2025, “un año que vivimos en peligro”.
“Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, denunciaron a través de un comunicado publicado en la web oficial del organismo.
El texto, que lleva el título “Un proyecto para consolidar el ajuste universitario”, remarcó que frente a la falta de novedades positivas por parte del Poder Ejecutivo, “la expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación”.
Al respecto, pidieron a los legisladores nacionales “sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario”, así como también “aprobar un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose” en las universidades.
Los sectores que tuvieron mayor retracción fueron elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz.
Solo en agosto el derrumbe fue de 2.3%, mientras que la interanual alcanzó los 6.1%. El presidente del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio del Re, le pidió medidas al Gobierno y advirtió que hay puestos de empleo en riesgo.
El dinero fue encontrado en una caja de seguridad de su domicilio, en el marco de una medida judicial por la causa de coimas en la provisión de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se trata de pasajeros argentinos, migrantes expulsados en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder de Donald Trump.
Trabajadores y estudiantes universitarios preparan una nueva Marcha Federal en rechazo al veto del Presidente y docentes convocaron a un paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.
Luego de los proyectos aprobados por el Congreso Nacional en torno al financiamiento universitario y el reclamo de pacientes y trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno Nacional vetó las leyes en medio de tensiones con los gobernadores por la Ley de ATN, una legislación clave para las provincias.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
Este lunes, cuando el Presidente esté refiriéndose al proyecto de Presupuesto 2026 por cadena nacional, ciudadanos de distintos puntos del país realizarán una protesta ruidosa en las calles para repudiar las políticas de ajuste fiscal.
Estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos se unieron para conmemorar un nuevo aniversario de aquel 16 de septiembre de 1976, cuando la dictadura secuestró y asesinó a estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata.
Los aportes económicos serán destinados para la ejecución de obras de infraestructura gasífera y para el fortalecimiento ambiental. “Hay que sacar la crueldad y poner el concepto humano en el centro para que el Estado pueda tener una macroeconomía ordenada. “Si el modelo macroeconómico es para dejar todos los días a alguien afuera del sistema, claramente hay que cambiarlo y hacerlo sustentable”, expresó el Gobernador.