EDICTO: “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA (EXPTE N°: 13837102)

La Sra Juez de 1 Inst. 1 Nom. C.C.Conc. y Flia. de Alta Gracia, Secretaría 2, en los autos caratulados “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA – USUCAPION – ORDINARIO (EXPTE N°: 13837102)” ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRACIA, 14/08/2025. … Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se describe como Lote A de la manzana 150, ubicado en calle Juan Nieto Nº 141 de la Ciudad de Alta Gracia y que afecta a la Matrícula 1513929, el que tramitará como juicio ORDINARIO. 1) Cítese y emplácese a los SUCESORES de la titular registral Sara o Eufrosina Sara Lozada Llanes, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión para que comparezcan en la presente causa, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario autorizado del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la acción, debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, y diario autorizado del último domicilio del titular registral fallecido, por diez (10) veces dentro de un período de treinta (30) días. 3) Cítese y emplácese a los terceros interesados del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de Alta Gracia y colindantes Marcelo José Pelaez, María Dolores Guillermina Arijón, Liliana Rosa Barroni, Silvia Graciela Zapata, María Josefa Gallardo, Ángel Pascual Federico y actuales, a los fines que concurran a deducir oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la publicación de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) CPCC. Todo ello, sin perjuicio de la citación directa a los domicilios conocidos que surjan de las constancias de autos. … Fdo. GONZALEZ, María Gabriela PROSECRETARIA y VIGILANTI, Graciela María JUEZ. (Datos del inmueble: Nom. catastral 3106010101066019, Cuenta en Rentas 31-06-4406441-6).
EDICTO.- El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fecha 27 de mayo de 2024, el Sr. “VARISTE, MOISE JUVENS
6693/2024 VARISTE, MOISE JUVENS s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA
CONCURSO PÚBLICO 08/25 – Decreto Nº 1.405/25
CONCURSO PÚBLICO 09/25 – Decreto Nº 1.406/25
CONCURSO PÚBLICO 07/25 – Decreto Nº 1.404/25
Dengue en Alta Gracia: comienza la campaña de descacharreo
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
Alta Gracia: el Refugio Papa Francisco contará con apoyo municipal
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Tiempo en Alta Gracia: lunes despejado y una semana que rozará los 30°
Con una máxima de 21 °C y cielo completamente despejado, Alta Gracia disfruta de un lunes ideal. El buen tiempo continuará durante los próximos días, con temperaturas que llegarán a los 30 °C hacia el fin de semana.
Vínculos narcos: Espert quedará sin fueros en medio del avance de la causa Machado
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
San Francisco: Marcos Torres Lima participó del encuentro regional de vecinalismo
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.