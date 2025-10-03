Dengue en Alta Gracia: comienza la campaña de descacharreo

Alta Gracia: el Refugio Papa Francisco contará con apoyo municipal
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.Municipales03 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) En el marco de la campaña de prevención contra el virus del dengue, el Gobierno local comunicó el inicio de las actividades de descacharreo en diferentes sectores de la ciudad.
Desde el municipio solicitaron a la ciudadanía sacar a la vereda aquellos objetos en desuso que puedan acumular agua el día previo a la limpieza prevista en el cronograma.
Además informaron que quienes requieran realizar consultas particulares, tales como propietarios de gomerías o depósitos de chatarra, pueden comunicarse con Atención al Vecino a los números 429303 o al 15541796 a fines de obtener el asesoramiento que necesiten.
Vale decir que la prevención es la principal estrategia para evitar posibles contagios o brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, por lo que el compromiso ciudadano es fundamental.
Cronograma
Sábado 11/10: Barrios Cámara, Parque Virrey, Parque Casino, 1º de Mayo, Santa María, Norte.
Sábado 18/10: Barrios Sabattini, Córdoba, Paravachasca, Portales del Sol, Villa Camiares, Pellegrini, Touring, El Golf.
Sábado 25/10: Barrios Piedra Del Sapo, Terrazas Del Cielo, Tiro Federal, Santa Teresa de Jesús, Liniers, El Cañito, La Hornilla, La Viña.
Sábado 1/11: Barrios Sur, Villa Oviedo, General Bustos, La Perla, Poluyán, Crucero Sud.
Sábado 8/11: Barrios Don Bosco, Caferatta, San Martín, Parque San Juan, Nuevo Amanecer, Residencial El Crucero.
Sábado 15/11: Barrios Lalahenes, Reserva Tajamar, Serralta, Villa Juana, Tres Gracias, La Rinconada, Valle Buena Esperanza.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.
Por el cierre del predio Piedras Blancas, la recolección domiciliaria nocturna no se realizará este jueves 2 de octubre. El servicio volverá a la normalidad el viernes 3.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
El candidato libertario reconoció la transferencia tras la difusión de documentos bancarios. Negó vínculos con actividades ilícitas.