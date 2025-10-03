Dengue en Alta Gracia: comienza la campaña de descacharreo

(SN; Alta Gracia) En el marco de la campaña de prevención contra el virus del dengue, el Gobierno local comunicó el inicio de las actividades de descacharreo en diferentes sectores de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a la ciudadanía sacar a la vereda aquellos objetos en desuso que puedan acumular agua el día previo a la limpieza prevista en el cronograma.

Además informaron que quienes requieran realizar consultas particulares, tales como propietarios de gomerías o depósitos de chatarra, pueden comunicarse con Atención al Vecino a los números 429303 o al 15541796 a fines de obtener el asesoramiento que necesiten.

Vale decir que la prevención es la principal estrategia para evitar posibles contagios o brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, por lo que el compromiso ciudadano es fundamental.

Cronograma

Sábado 11/10: Barrios Cámara, Parque Virrey, Parque Casino, 1º de Mayo, Santa María, Norte.

Sábado 18/10: Barrios Sabattini, Córdoba, Paravachasca, Portales del Sol, Villa Camiares, Pellegrini, Touring, El Golf.

Sábado 25/10: Barrios Piedra Del Sapo, Terrazas Del Cielo, Tiro Federal, Santa Teresa de Jesús, Liniers, El Cañito, La Hornilla, La Viña.

Sábado 1/11: Barrios Sur, Villa Oviedo, General Bustos, La Perla, Poluyán, Crucero Sud.

Sábado 8/11: Barrios Don Bosco, Caferatta, San Martín, Parque San Juan, Nuevo Amanecer, Residencial El Crucero.

Sábado 15/11: Barrios Lalahenes, Reserva Tajamar, Serralta, Villa Juana, Tres Gracias, La Rinconada, Valle Buena Esperanza.