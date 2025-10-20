Alta Gracia: la ciudad fue sede del Torneo Nacional “A” de Handball

(SN; Alta Gracia) Con una semana de intensa competencia y emoción, Alta Gracia se convirtió en el epicentro nacional del handball al ser sede del Torneo Nacional “A” de Handball, el certamen más importante del país. Los encuentros finales se llevaron a cabo este sábado en el Polideportivo Municipal, con la definición de los podios en ambas ramas.

Más de una veintena de clubes de distintas regiones, entre ellos River Plate, Ferro, Dorrego, Sedalo, Sedalo, Jockey Club, Universitario, Sol de Mayo, Maipú, Universidad de Cuyo, Nueva Generación y Once Unidos, participaron en los encuentros clasificatorios y finales realizados en Alta Gracia y Córdoba capital, movilizando a más de 400 deportistas.

El equipo local, Municipalidad de Alta Gracia, participó en la rama masculina, reafirmando su crecimiento y compromiso con el desarrollo del handball en la ciudad. Aunque no alcanzó la final, su desempeño destacó por el altísimo nivel competitivo mostrado durante toda la semana.

Los campeones del torneo fueron Sedalo en la rama femenina y S.A.G. Villa Ballester en la masculina, consagrando a ambos clubes tras jornadas de gran intensidad deportiva.

Organizado por la Confederación Argentina de Handball y la Federación Cordobesa, el torneo contó con un destacado marco de público y un excelente nivel organizativo, consolidando a Alta Gracia como una ciudad capaz de albergar eventos deportivos de gran magnitud gracias a sus instalaciones de primer nivel.

El acto de premiación se realizó el sábado por la tarde y contó con la participación del Intendente Marcos Torres, el Presidente de la Federación Cordobesa de Handball Marcelo Sidarich, el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes Mauro Proto, el Director de Deportes Keith Bevan y otros integrantes de la Dirección de Deportes, junto a autoridades municipales y referentes deportivos. Un numeroso público completó el Polideportivo Municipal para celebrar la culminación del torneo.

En su discurso, el intendente destacó la importancia del evento para la ciudad:

"Esto nos señala que el camino que elegimos con nuestras políticas deportivas como modo de inclusión social y de fomento al turismo es el correcto. Alta Gracia sigue a paso firme consolidándose como una de las ciudades más importantes para el deporte a nivel nacional".

Con esto, se cerró una edición inolvidable del Nacional “A” de Handball, que reafirma a Alta Gracia como capital deportiva de la provincia y del país.