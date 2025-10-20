Alta Gracia: la ciudad fue sede del Torneo Nacional “A” de Handball

Alta Gracia: nueva plaza en el sector Norte de la ciudad
El barrio Tres Gracias celebró la inauguración de su nueva plaza, un espacio recreativo logrado junto al municipio a través del programa “Servicios Públicos en Tu Barrio”.
(SN; Alta Gracia) Con una semana de intensa competencia y emoción, Alta Gracia se convirtió en el epicentro nacional del handball al ser sede del Torneo Nacional “A” de Handball, el certamen más importante del país. Los encuentros finales se llevaron a cabo este sábado en el Polideportivo Municipal, con la definición de los podios en ambas ramas.
Más de una veintena de clubes de distintas regiones, entre ellos River Plate, Ferro, Dorrego, Sedalo, Sedalo, Jockey Club, Universitario, Sol de Mayo, Maipú, Universidad de Cuyo, Nueva Generación y Once Unidos, participaron en los encuentros clasificatorios y finales realizados en Alta Gracia y Córdoba capital, movilizando a más de 400 deportistas.
El equipo local, Municipalidad de Alta Gracia, participó en la rama masculina, reafirmando su crecimiento y compromiso con el desarrollo del handball en la ciudad. Aunque no alcanzó la final, su desempeño destacó por el altísimo nivel competitivo mostrado durante toda la semana.
Los campeones del torneo fueron Sedalo en la rama femenina y S.A.G. Villa Ballester en la masculina, consagrando a ambos clubes tras jornadas de gran intensidad deportiva.
Organizado por la Confederación Argentina de Handball y la Federación Cordobesa, el torneo contó con un destacado marco de público y un excelente nivel organizativo, consolidando a Alta Gracia como una ciudad capaz de albergar eventos deportivos de gran magnitud gracias a sus instalaciones de primer nivel.
El acto de premiación se realizó el sábado por la tarde y contó con la participación del Intendente Marcos Torres, el Presidente de la Federación Cordobesa de Handball Marcelo Sidarich, el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes Mauro Proto, el Director de Deportes Keith Bevan y otros integrantes de la Dirección de Deportes, junto a autoridades municipales y referentes deportivos. Un numeroso público completó el Polideportivo Municipal para celebrar la culminación del torneo.
En su discurso, el intendente destacó la importancia del evento para la ciudad:
"Esto nos señala que el camino que elegimos con nuestras políticas deportivas como modo de inclusión social y de fomento al turismo es el correcto. Alta Gracia sigue a paso firme consolidándose como una de las ciudades más importantes para el deporte a nivel nacional".
Con esto, se cerró una edición inolvidable del Nacional “A” de Handball, que reafirma a Alta Gracia como capital deportiva de la provincia y del país.
La ciudad recibió de parte del gobierno provincial nuevo equipamiento destinado a fortalecer el accionar de seguridad correspondiente a la Guardia Local de Prevención y Convivencia.
La primera actividad se desarrolló en Casa Abierta, del barrio Villa Oviedo y los encuentros se extenderán hasta el próximo sábado 18 de octubre.
La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó el encuentro que contó con bomberos de diferentes cuarteles de la provincia.
El Ejecutivo local evalúa implementar un ingreso pago para el próximo Encuentro de Colectividades, ante el aumento de costos y la necesidad de sostener su organización.
La construcción del edificio de 75 metros cuadrados estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio y fue diseñada para brindar un espacio funcional y accesible a la comunidad.
En pleno centro -junto al histórico edificio municipal- los rastros de la metralla golpista de 1955 aún reclaman el reconocimiento a la resistencia popular en defensa de la democracia.
En sus últimas 8 horas en Argentina, Fred Machado revela sus nexos con Espert y Bullrich y amenaza al Gobierno: “Si hablo, se cae el país”, advirtió.
Viaje de lujo de 5 altos funcionarios de Cancillería de Milei al Caribe. Pasajes en primera clase de u$s10.000 y hotel de u$s 600 la noche en plena austeridad desatan polémica.
El exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), junto al gobernador Martín Llaryora, encabezó un acto de campaña el sábado por la noche, en pleno corazón de barrio Alberdi, Río Cuarto.
Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.