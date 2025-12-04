Alerta en Salud: denuncian vaciamiento nacional y falta de respuestas

SMN: aleta amarilla por calor para la región
(Alta Gracia; SN) El licenciado Eduardo Arellano, docente universitario y sanitarista, advirtió sobre un severo deterioro en el área nacional de inmunizaciones, con impacto directo en la provisión de vacunas y en el aumento de enfermedades prevenibles. En diálogo con Siempre Radio, el especialista afirmó que el histórico piso del Ministerio de Salud dedicado a vacunas “quedó vacío, con heladeras apagadas y sin personal”, tras más de 2.600 despidos en los últimos dos años.
Arellano señaló que el sector encargado de logística, distribución y armado de operativos sanitarios fue desmantelado y que la Nación dejó de suministrar dosis a las provincias. “Toda vacuna disponible hoy en cualquier ciudad proviene del esfuerzo provincial o municipal. Desde Nación no se distribuye nada”, indicó.
El especialista remarcó que no se registran denuncias formales por este vaciamiento, pese a la presencia de numerosos gremios dentro del ministerio. Llamó a legisladores y fiscales a intervenir, ya que la falta de provisión vulnera leyes vigentes y obliga a los gobiernos locales a suplir responsabilidades federales.
Respecto al crecimiento del discurso antivacunas, Arellano expresó que la difusión de mensajes falsos se ve potenciada por la ausencia de comunicación oficial. “Cuando alguien afirma que una vacuna pega metales en el cuerpo, debe salir una autoridad sanitaria a desmentirlo. Hoy no hay nadie”, aseguró. También recordó que enfermedades como sarampión o coqueluche pueden derivar en neumonías fatales, especialmente en niñas y niños.
El sanitarista calificó de “acto de negligencia” la falta de campañas masivas y la ausencia de una estrategia nacional. Afirmó que el reciente Boletín Epidemiológico mostró siete muertes infantiles atribuibles a falta de vacunación y advirtió que la cifra podría duplicarse en la próxima actualización.
Arellano insistió en la necesidad de adquirir de inmediato millones de dosis y desplegar campañas territoriales en escuelas, clubes y espacios públicos, ya que cerca del 50% de la población infantil tiene esquemas incompletos.
Finalmente, alertó sobre el impacto del ajuste en instituciones estratégicas como el Hospital Garrahan. “Si el Gobierno ataca al Garrahan, que atiende al 40% de los chicos con cáncer del país, el panorama es gravísimo”, sostuvo.
El especialista agradeció el espacio y destacó la importancia de informar en un contexto en el que, según señaló, la falta de presencia estatal agrava los riesgos sanitarios.
