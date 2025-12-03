Alta Gracia: multitudinario cierre de año de la Universidad Popular

(SN; Alta Gracia) En un multitudinario acto realizado en el Cine Monumental Sierras, el Gobierno local entregó certificados y diplomas a vecinos que participaron en los diferentes talleres de la Universidad Popular de Alta Gracia, tanto a estudiantes, voluntarios y capacitadores que integraron este programa articulado entre el municipio y la Universidad Nacional de Córdoba.

Durante 2025, un total de 1531 alumnos participaron de 165 cursos que tuvieron lugar en distintas sedes como Casa de la Cultura, la Escuela Municipal de Artes y Oficios Intendente Marcelo Rojas, en el IPET 132 Paravachasca y la escuela Julio Barrientos, en un trabajo mancomunado que permitió seguir fortaleciendo el acceso a las más diversas capacitaciones en distintos puntos de la ciudad.

El acto contó con la participación del intendente Marcos Torres; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio; el viceintendente, Jorge De Nápoli; el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi y el subsecretario de Educación, Rodrigo Martínez; quienes junto a autoridades municipales y de la Casa de Trejo tuvieron la oportunidad de hacer entrega a los alumnos sus merecidos certificados.

En su alocución, el Intendente expresó su beneplácito por este nuevo año de los cursos que siguen brindando oportunidades a vecinos de todas las edades y de distintos barrios. “Agradezco el compromiso de los más de 90 profes que, con dedicación y amor por la enseñanza, ponen todo de sí para seguir compartiendo sus saberes y conocimientos para que nuestros vecinos puedan seguir desarrollándose”, expresó.

Por otra parte, la Vicerrectora de la UNC remarcó la importancia del programa de Universidades Populares de la casa de altos estudios, y la posibilidad de articular con el municipio. “Quiero agradecer especialmente el compromiso de la municipalidad. La Universidad pone mucho de su parte, pero sin el compromiso y el trabajo de los estados municipales sería imposible llevar adelante estas capacitaciones”, dijo y agregó dirigiéndose a los estudiantes: “Felicitaciones, porque hoy todos ustedes también son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba”.

Los talleres abarcaron propuestas de formación en tecnología, informática, emprendimientos, oficios, artes, cuidado de la salud, y mucho más, y que de esta manera han adquirido nuevos saberes para poder seguir desarrollándose y así también contribuir al desarrollo de toda la comunidad.

Además, en el encuentro se entregaron reconocimientos especiales elaborados en distintos cursos y talleres, y se compartió una muestra de productos en el foyer del Cine Monumental para que todos los vecinos pudieran conocer la calidad y variedad de producciones que los distintos cursos llevaron adelante durante el año que se despide.